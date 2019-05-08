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Американцы начали снимать санкции с зачинщиков мятежей и госпереворотов в Венесуэле

08 мая 2019, 02:54  •  192 • Политика
Вашингтон снял ограничительные меры с мятежника, соучастника самозванца Гуайдо, генерала Мануэля Кристофера Фигеры.
Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что Вашингтон снимает санкции с венесуэльского генерала Мануэля Кристофера Фигеры, так как тот поддерживает лжепрезидента Хуана Гуайдо.
"В признание его недавних действий в поддержку демократии и верховенства закона я объявляю сегодня, что США снимают все санкции с генерала Мануэля Кристофера Фигеры", - пояснил Пенс на конференции.
Фигера возглавлял венесуэльское разведывательное ведомство и был уволен с этого поста. Это произошло из-за попытки свержения законного президента Николаса Мадуро.
Экономические санкции США действую против Боливарианской республики с 2015 года, их ввёл ещё экс-президент Барак Обама после высылки из страны американских дипломатов. После этого эти ограничительные меры не раз расширялись, так, 28 января в Белом доме объявили о новых санкциях в отношении нефтегазовой госкомпании PDVSA.
30 апреля венесуэльская оппозиция попыталась совершить государственный переворот. Самозванец Хуан Гуайдо с единомышленниками прибыли к военной базе "Карлота". Но вооруженные силы государства не перешли на его сторону – переворот потерпел фиаско.

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