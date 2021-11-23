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Американцы на бронемашинах бежали от града камней в Сирии

23 ноября 2021, 00:50  •  87 • В мире
Жители одной из деревень в провинции Эль-Хасеке атаковали американских военных.
В Сирии произошло второе за последнее время нападение на американских военных. В провинции Эль-Хасеке жители одной из деревень не пропустили американский конвой.
Военные на бронированных машинах попытались проехать через деревню, однако местные атаковали иностранцев. Как сообщили местные источники, на военную колонну обрушился град из камней. Инцидент произошёл на трассе M4, расположенной около деревни Хаму, в тот момент, когда военнослужащие США направлялись в сторону города Эль-Камышлы.
Жители деревни высыпали на дорогу и "обстреляли" машины камнями. После атаки американцам пришлось убраться восвояси.
При этом, утверждают источники, аналогичный инцидент произошёл и у деревни Тель-Захаб в той же провинции.
Напомним, что вооружённые силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией.

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