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Американцы могут появиться на русских базах в Средней Азии - WSJ

28 сентября 2021, 20:30  •  70 • Политика
Американские солдаты могут появиться на русских военных базах в Средней Азии. Но Пентагон пока не принял окончательного решения, пишет WSJ.
Глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли встретился в Финляндии с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым. Во время переговоров высокопоставленные военные обсудили инициативу президента России Владимира Путина, прозвучавшую на июньском саммите в Женеве. Тогда глава государства предложил своему американскому коллеге Джо Байдену разместить американские силы на русских военных базах в Средней Азии, чтобы вместе бороться с террористической угрозой.
Ни Милли, ни Герасимов не прокомментировали итоги своей встречи, однако, как пишет издание The Wall Street Journal, предложение Путина вряд ли будет одобрено в США.
Во-первых, члены Конгресса боятся, что Путин преследует скрытые цели. Они полагают, что всё это затевается только для того, чтобы собрать данные о США. Во-вторых, Конгресс ещё несколько лет назад запретил сотрудничество с Россией, пока "русские войска остаются на Украине" ("русскими войсками" Вашингтон и Киев называют армии ДНР и ЛНР, сформированные из местных жителей). Или пока министр обороны США не издаст специальный указ.
Отметим, что предложение Путина прозвучало в июне, когда уровень террористической угрозы в Средней Азии не был столь высок, как сейчас. В августе США вывели войска из Афганистана, чем способствовали приходу к власти "Талибана"* и создали угрозу распространения радикального исламизма на всю Южную и Среднюю Азию.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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