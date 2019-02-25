Американцы лишили Японию надежды на возвращение Курил

Автор:

Павленко Дмитрий

Жители самой южной японской префектуры - Окинава 24 февраля текущего года приняли участие в референдуме по вопросу расширения военной базы Корпуса морской пехоты США "Футэмма", расположенной в центре густонаселённого города Гинован.

Свыше 70% участников народного плебисцита выступили против планов японского правительства осуществить передислокацию базы на север Окинавы в район Хэноко, где уже располагаются военные объекты США и где предполагается строительство нового аэродрома для американских нужд. Люди требуют полного вывода всех американских оккупационных войск с территории острова.

Фото: www.globallookpress.com

Плебисцит по своей форме имел лишь консультативное значение. Обязательным для исполнения японскими властями он не является, так как проходил лишь в одной из 47 административных единиц государства.

Отметим, что в значительной мере референдум стал возможен благодаря активной деятельности губернатора Окинавы Такэси Онага, обещавшего добиться полного вывода с острова американских военных баз. К сожалению, он скончался летом 2018 года, не успев осуществить задуманное.

Вместе с тем, официальный Токио грубо проигнорировал мнение жителей Окинавы. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал, что не будет больше откладывать вопрос переноса американской базы "Футэмма" из многотысячного Гинована в район Хэноко.

Синдзо Абэ. Фото: www.globallookpress.com

В настоящее время на базе "Футэмма" базируется 1-е авиакрыло Корпуса морской пехоты США. В военном отношении этот объект имеет важное значение. Расположенная на высоте 75 метров взлётно-посадочная полоса надёжно защищает материальную часть и персонал базы от столь частых в этом регионе цунами. Сама авиабаза "Футэмма" способна принимать самые различные типы авиации, даже такие крупные военно-транспортные самолёты как Ан-124 "Руслан".

Тяжёлое наследие Второй мировой войны

История американского военного присутствия на Окинаве начинается в 1945 году. Тогда в ходе продолжавшейся почти три месяца крупной военно-морской операции американские войска высадились на островах Рюкю и, преодолев ожесточённое сопротивление японской 32-й армии, заняли Окинаву.

Сражение за Окинаву было одним из самых кровопролитных на тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны и унесло жизни свыше 12 тысяч американских и около 100 тысяч японских солдат. Погибло также около 100 тысяч мирных жителей острова, многие из которых при приближении американцев кончали жизнь самоубийством. После захвата острова американцы планировали размещение на нём тяжёлых бомбардировщиков В-29 Superfortress, которые должны были наносить удары по японским городам.

Высадка американских войск на Окинаву. Фото: www.globallookpress.com

После того, как Страна Восходящего солнца капитулировала, Окинава была фактически отторгнута от неё и превращена в крупный американский военный плацдарм, нацеленный против СССР и коммунистического Китая. В ходе войн в Корее и Вьетнаме американским базам на Окинаве отводилось важное логистическое значение.

Лишь спустя четверть века после завершения Второй мировой войны, в 1972 году Окинава была передана американцами гражданским властям Японии. Этому предшествовала целая серия волнений со стороны местного населения, которые были спровоцированы жестокими преступлениями американских оккупационных войск, в ччсле которых - убийства, разбойные нападения и изнасилования японских девушек. Так, в декабре 1970 года в ходе беспорядков 5000 жителей Окинавы ранили около 60 американских военных полицейских, сожгли 80 автомобилей, разрушили и сожгли несколько зданий на американской авиабазе Кадена.

Несмотря на формальную передачу Окинавы гражданским властям Японии, военные объекты на острове, включая аэродромы и морские причалы, остались в собственности США. Фактически на Окинаве насчитывается от 50 до 75% личного состава всех американских военных баз на японских островах. В настоящий момент там дислоцируется примерно 50 тысяч человек – более половины из них военнослужащие армии США, а остальные – гражданский персонал и члены их семей. Все они пользуются правом экстерриториальности и подчиняются исключительно американским законам.

Почему жители Окинавы требуют убрать американские военные базы?

Между тем, недовольство американским военным присутствием среди местного населения Окинавы продолжает набирать обороты. И это обосновано целым комплексом причин – от большого числа тяжёлых преступлений, совершённых американскими оккупантами до экологического ущерба, который наносит Окинаве американское военное присутствие.

Так, только в период с 1972-го по 2009 годы, согласно статистике, американские оккупанты совершили на Окинаве 5634 уголовных преступления, в том числе таких особо тяжких, как убийства и изнасилования местных жителей. Широкий резонанс получило в 1995 году похищение и убийство тремя американцами 12-летней японской школьницы. Уточняется, что участники этого преступления получили минимальные сроки наказания.

Весной-летом 2016 года на Окинаве вновь прошли массовые акции с требованием убрать за пределы острова американские военные базы. Поводом послужило очередное громкое изнасилование и убийство местной жительницы, совершённое бывшим морпехом США Кеннетом Франклином. В конечном итоге, американцы вынуждены были пойти на уступки, и выдали признавшего свою вину насильника японскому суду, который приговорил его к пожизненному заключению.

Добавим, что криминальный аспект в аргументах противников американских военных баз хоть и имеет ведущее значение, но является не единственным. Так, расположение американской базы "Футэмма" в центре многотысячного японского города представляет большую угрозу безопасности его жителей. Нет, речь в данном случае не о возможном ответном ударе со стороны вероятного противника (хотя, и это тоже имеет важное значение в современном мире, где американское глобальное доминирование стало фактором нестабильности и вызовом всему человечеству), а о многочисленных авиационных происшествиях, создающих угрозу мирным жителям.

Фото: www.globallookpress.com

Серьёзную тревогу бьют и экологи, по мнению которых, перенос военной базы "Футэмма" в район Хэноку нанесут непоправимый ущерб окружающей среде и уничтожат самые крупные в Японии коралловые рифы.

Таким образом, единственным лоббистом расширения американского военного присутствия в Японии остаётся её правительство, которое, казалось бы, должно защищать суверенитет и независимость своей страны, а также уважать права и точку собственного населения. Однако политическое руководство Страны Восходящего солнца не только ничего не может поделать с распоясавшимися американскими оккупантами, но и угодливо прислуживает им.

Отношение же американцев к своему дальневосточному сателлиту наглядно демонстрирует произошедший в мае 2017 года эпизод. Тогда министр обороны Японии Томоми Инада выразила робкий протест в связи с проведением на Окинаве военных учений парашютистов США из-за формального нарушения процедуры уведомления японской стороны, нарушающей двустороннее соглашение между Токио и Вашингтоном. Американцы, конечно же, проигнорировали этот протест.

Фото: www.globallookpress.com

Сдав "южные территории", по "северным"не плачут

При этом японская политическая верхушка бьёт себя в грудь, когда речь заходит о четырёх островах Южно-Курильской гряды (так называемых "северных территориях"), якобы незаконно отторгнутых Советским Союзом после окончания Второй мировой войны. Ранее Синдзо Абэ заявил, что на могиле своего отца поклялся поставить точку в вопросе "северных территорий", подразумевая под этим их возвращение под контроль Японии.

Между тем, очередные российско-японские переговоры по заключению мирного договора между странами, камнем преткновения которых являются претензии Токио на часть российской Сахалинской области, зашли в тупик. Об этом накануне заявил в свойственной ему дипломатичной обтекаемой форме министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, у Японии нет никаких оснований заявлять, что эта проблема будет решена на их условиях.

С. Лавров. Фото: www.globallookpress.com

Глава МИД России также выразил обеспокоенность возможным размещением на территории Японии американских ракет, которые несут угрозу безопасности не только России, но и Китая.

Иными словами, прежде чем заводить речь о "северных территориях", Токио следовало бы основательно задуматься над решением куда более насущных проблем. Как минимум, возвращения под свой контроль "южных территорий", население которых открыто требует изгнания американских оккупантов. Тот факт, что японское правительство ничего не может с этим поделать и вынуждено играть на стороне американцев в ущерб интересам собственных граждан, свидетельствует об отсутствии у "страны восходящего солнца" суверенитета как основного признака независимого государства.

Иными словами, договариваться сегодня о территориальном споре вокруг Курильских островов или, допустим, о российском суверенитете над Хоккайдо, Россия может только с Соединёнными Штатами Америки. Разговаривать же с полностью подконтрольной марионеткой в лице японского правительства о решении столь важных внешнеполитических вопросов – столь же бессмысленно, сколь и бесполезно.