Фантазии о столкновении России и США - давняя традиция большинства журналистов в мире, несмотря на то что такая война отразится на всех на Земле без исключения. Вот и китайское издание Sohu пишет о напряжении между Москвой и Вашингтоном, вспоминая единственный пример, когда нога американского солдата ступила на русскую землю.

Авторским переводом материала делится "ПолитРоссия". Речь идёт об участии стран мира - так называемого коллективного Запада - в развале России на рубеже веков. Наши зарубежные партнёры, как известно, принимали активное участие в революции 1917 года. А когда стало ясно, что красные смогли уничтожить страну, США решили "добавить градуса". Американские солдаты были отправлены в Россию, чтобы помочь сторонникам монархии восстановить Империю, говорится в материале. Другими словами, Штаты попытались усугубить Гражданскую войну.

К этому моменту США, Франция, Япония и Великобритания предположили, что Советская Россия может распространить своё влияние и на Европу. Поэтому 2 августа 1918 года полк английской пехоты высадился в Архангельске. А спустя месяц присоединились "339-й американский батальон, 1-й сапёрный полк 310-й пехотной дивизии и другие подразделения из 85-й американской дивизии". Эту американскую дивизию назвали "экспедицией полярных медведей". Американцы должны были поддержать английскую армию.

Столкновения на русской земле длились шесть недель. Закончилось всё отступлением и англичан, и американцев. Более того, армии застряли в России, потому что их попросту не стали забирать. Погодные условия ухудшились, архангельский полк замёрз. Покинуть Россию иностранные войска смогли лишь 4 июля 1920 года, говорится в материале.

"На сегодняшний день этот случай остался единственным в истории, когда нога американского солдата ступала на российскую землю. Более армия США не рисковала открыто вторгаться в Россию", - резюмируют авторы заметки.