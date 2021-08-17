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«Американцы кинут»: что значит для Украины бегство США из Афганистана

17 августа 2021, 07:10  •  96 • Украина

Главный редактор украинского издания «Страна» Игорь Гужва рассказал о главном уроке, который Киев должен усвоить после панического бегства США из Афганистана.

«Много видел рассуждений на тему, как американцы, „кинув“ своих кабульских подопечных, лихо закрутили многоходовку — обнулили свои траты на Афганистан, вывели оттуда силы (которые будут использованы на более приоритетных направлениях), оставили головную боль всем окружающим Афганистан странам, включая Китай и Россию.

Может быть, такой резон и был у Вашингтона.

Но только эффект, который жуткие кадры из кабульского аэропорта оказывают на весь мир, перевешивают всю эту логику.

Кадры эти говорят вполне четко — „американцам верить нельзя“, „американцы кинут“, „на американцев надежды нет“.

В том числе это уже обсуждается и на Украине, но только в своем преломлении: „американцы нас сдадут“.

Хотя, на самом деле, и до падения Кабула мало у кого были иллюзии, что в случае, например, начала полномасштабной войны с Россией, США по серьезному впишутся за Украину.

И как минимум один урок из событий в Афганистане украинским властям однозначно стоит вынести. Ни при каких обстоятельствах не стоит участвовать в провокациях, которые прорабатывает против России партия войны на Западе вместе с партией войны внутри Украины.

Типа обострения на Донбассе для срыва „Северного потока — 2“. Или посылки военных кораблей к берегам Крыма. Или операций вроде заманивания вагнеровцев в Киев.

Потому что ответка, как показали события весны, может быть очень мощной.

И помощь от американцев вряд ли будет более существенной, чем сейчас в Кабуле.

Ну, может быть, пришлют пару самолетов в Борисполь для эвакуации персонала посольства и некоторых особо ценных местных кадров.

Не втягиваться в провокации — это программа-минимум. В целом же пора прийти к выводу, что главный в последние 7 лет геополитический бизнес Украины — торговля созданием проблем для России не только теряет рентабельность (из-за перемен в настроениях на Западе), но и становится предельно опасным».

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