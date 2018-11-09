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«Американцы играют с огнем»: Рябков потребовал от США объяснений о целях присутствия в Черном море

09 ноября 2018, 01:54  •  71 • Политика
Москва выступает за недопущение инцидентов над акваториями, подчеркнул замглавы МИД.
Обвинения США в адрес России в якобы "безрассудном поведении" в небе над Черным морем являются лишь политической спекуляцией. Такое заявление сделал в четверг замглавы МИД России Сергей Рябков.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт рассказала об "агрессивном поведении" авиации РФ над Черным морем.
"Военные профессионалы знают, что все делается нами на высшем уровне подготовки соответствующих маневров», - сказал Рябков, комментируя обвинения Науэрт. По его словам, нечистоплотная игра Госдепа очевидна для Москвы.
При этом в Москве выступают за недопущение любых инцидентов над акваториями, где ведут операции моряки и летчики России и США, отметил он. Однако возникает вопрос к американским партнерам о том, что они делают поблизости от российской территории, сказал замглавы МИД Российской федерации.
Отговорки о том, что ВМС и военно-воздушные силы США якобы имеют право на свободные полеты и свободное перемещение в международных водах, не устраивают МИД, отметил дипломат. «Американские веонные и политики, которые отдают приказы о провокационных действиях в непосредственной близости от российских границ, играют с огнем», - подчеркнул Рябков.

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