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Американцы готовятся к войне - или с Россией, или с Китаем: Леонков заявил о "новой авантюре"

03 июня 2020, 09:55  •  139 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с Царьградом заявил о новой "авантюре" США. По его мнению, американцы готовятся к войне - или с Россией, или с Китаем.
В разговоре с Царьградом военный эксперт Алексей Леонков отметил, что полёты американских военных у российских границ участились. Особенно это касается, по его словам, стратегических бомбардировщиков B-52 и B-1B.
"Это всё возврат к временам холодной войны, когда стороны демонстрировали свою потенциальную возможность применить ядерные боеголовки в любой момент. При этом стоит учитывать нюансы, что США критиковали Советский Союз, социализм, мы критиковали их за капитализм и угнетение рабочих масс. Это были два враждебных лагеря. Нынешняя ситуация выглядит немного иначе", - считает Леонков.
По его мнению, Россия никоим образом не демонстрирует никаких враждебных намерений относительно США и их союзников. Кроме того, наша страна занимает достаточно открытую позицию, подчеркнул эксперт.
"Москва предлагает вести мирный диалог во всех сферах, но несмотря на это объявляется неким агрессором, которого они сдерживают. И полёты американской авиации у наших границ, как бомбардировочные, так и разведывательные на самом деле демонстрируют, скорее, агрессию со стороны блока НАТО и той страны, которая его возглавляет. Мало того, в национальной доктрине обороны США, которая появилась в 2018 году, Россию и Китай называли ревизионистскими государствами, которые хотят оспорить главенство США", - напомнил Леонков.
В 2020 году, добавил он, американцы стали называть Россию противником первого порядка, что не вызывает ничего, кроме обеспокоенности.
"На фоне разрываемых договоров - ДРСМД, договора по открытому небу, СНВ-3, договора о запрещении ядерных испытаний. Ещё американцы увеличивают свой военный бюджет - всё это признаки того, что они готовятся к войне. В их доктринальных документах уже появилась терминология, что Америка должна быть готова к войне с одной из великих держав - либо с Россией, либо с Китаем. И единственное, что их не устраивает - их сотрудники особо не горят желанием участвовать в новой авантюре после первых двух мировых войн", - отметил Леонков.
С одной стороны, добавляет он, американцы убеждают, что размещение больших ракетных комплексов на территории Европы является для ЕС благом. С другой - в случае чего, их самолёты прилетят, говорит Леонков.
"И будут они около наших границ. То есть они нагнетают обстановку, что на фоне, например, разрыва договора по открытому небу является очень тревожным знаком, который показывает, что Америка всё сделает, чтобы удержать своё лидерство в мире любой ценой. Понятное дело, что мы ведём сейчас некую сдержанную политику, позицию свою показываем и отвечаем на провокации только в том случае, когда они заходят слишком далеко. Не даём их кораблям ходить в Чёрном море и в Баренцевом море. Мы понимаем, что у противников чешутся руки, они хотят быть уверены в том, что мы слабее их", - отметил эксперт.

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