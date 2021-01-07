Американцы готовятся идти на Конгресс. Счёт протестующих в Вашингтоне уже идёт на десятки тысяч

В США продолжают обостряться протесты в поддержку действующего американского президента Дональда Трампа, который, согласно итогам голосования, потерпел поражение на выборах в ноябре.

Напомним, 6 января состоится официальное объявление результатов, согласно которым избранным лидером страны стал кандидат от Демпартии Соединённых Штатов Джо Байден.

В настоящее время несколько тысяч сторонников Трампа протестуют неподалёку от Белого дома. Ожидается, что вскоре перед ними выступит глава государства.

После этого, как предполагается, состоится шествие к Конгрессу. Именно там в ходе заседания членов верхней и нижней палат будут закреплены итоги президентских выборов.

Согласно данным РИА "Новости", счёт митингующих в американской столице уже идёт на десятки тысяч человек.