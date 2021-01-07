Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции
В аграрной сверхдержаве снова закончился картофель
Украина заплатит сполна за кидалово китайцев на «Мотор Сич»
Путин в ярости. Как королева Великобритании: В Кремле дополнили фееричный ответ ...
Главная / Политика

Американцы готовятся идти на Конгресс. Счёт протестующих в Вашингтоне уже идёт на десятки тысяч

07 января 2021, 01:50  •  27 • Политика
Американцы готовятся идти на Конгресс, выступая против признания итогов президентских выборов. Счёт протестующих в Вашингтоне уже идёт на десятки тысяч. Напомним, 6 января состоится официальное объявление результатов голосования.
В США продолжают обостряться протесты в поддержку действующего американского президента Дональда Трампа, который, согласно итогам голосования, потерпел поражение на выборах в ноябре.
Напомним, 6 января состоится официальное объявление результатов, согласно которым избранным лидером страны стал кандидат от Демпартии Соединённых Штатов Джо Байден.
В настоящее время несколько тысяч сторонников Трампа протестуют неподалёку от Белого дома. Ожидается, что вскоре перед ними выступит глава государства.
После этого, как предполагается, состоится шествие к Конгрессу. Именно там в ходе заседания членов верхней и нижней палат будут закреплены итоги президентских выборов.
Согласно данным РИА "Новости", счёт митингующих в американской столице уже идёт на десятки тысяч человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
06 января 2021, 18:30
Агутину досталось за гражданство США: "Погибать за Россию... на полпути в Америку"
06 января 2021, 18:30
Нидерланды ополчились на Украину за "подставу" со свидетелем по "Боингу"
06 января 2021, 20:20
Идеальный шторм и попытка свержения Путина: Политолог назвал дату предстоящего бунта
06 января 2021, 20:20
"Академик Черский" подошёл к участку "Северного потока - 2". Будем строить?
06 января 2021, 20:20
Украинская элита тайно привилась от COVID? Рассекречена стоимость "уколов не для всех"
06 января 2021, 20:20
Виноваты русские: Американское обвинение в кибератаке грозит стать шуткой года
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 января 2021, 20:20
"Академик Черский" подошёл к участку "Северного потока - 2". Буде...
06 января 2021, 23:05
Неонацисты при попустительстве полиции атаковали посольство Израиля в Киеве
06 января 2021, 20:20
Виноваты русские: Американское обвинение в кибератаке грозит стать шуткой года
07 января 2021, 00:00
"Я молю Господа, чтобы Он образумил наше руководство": Академик РАН просит ...
07 января 2021, 00:00
Демократы захватили Конгресс. Судьбу США будет решать Камала Харрис
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 января 2021, 09:15
Политическое джиу-джитсу Путина: Удар в болевую точку Сороса
05 января 2021, 00:20
Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции
31 декабря 2020, 21:20
Днепр – не частная собственность Киева: Поклонская жёстко высказалась о водной блокаде Крыма
31 декабря 2020, 17:40
Волонтер Майдана рассказала о наступившей на Украине нищете
02 января 2021, 08:10
«Сам ты на пiску» – Зеленский облажался в новогоднем обращении с Крымом
05 января 2021, 08:35
Коронавирус пришёл не из Китая? Министр выдал неожиданную версию источника пандемии
01 января 2021, 03:45
В Китае заметили "хитрые манёвры" Кремля: "Удар" по Украине нанесут... из Ярославля - Sohu
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.