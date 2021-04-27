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Американцы готовят блокаду? ВМС США заинтересовались базой России в Тартусе
27 апреля 2021, 21:50 • 175 • Политика
ВМС США переключили своё внимание с Чёрного моря на военно-морскую базу России в Сирии. Патрульный самолёт P-8 Poseidon заметили рядом с Тартусом. Американцы готовят блокаду?
После закрытия Россией Чёрного моря для иностранных кораблей ВМС США сосредоточили внимание на русской военно-морской базе на побережье Сирии. Сайты, занимающиеся мониторингом воздушного пространства и авиатрафика, публикуют данные о полёте американского патрульного противолодочного самолёта P-8 Poseidon в районе русской базы в Тартусе.
Сообщается, что военный самолёт ВМС США пролетел практически вдоль всего побережья Сирии. При этом он сторонился района, где располагается русская военная база Хмеймим. Впрочем, P-8 Poseidon компенсировал это тем, что достаточно долго кружил неподалёку от пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России Тартус.
В связи с этой информацией в Сети появились спекуляции на тему того, что ВМС США готовят блокаду военно-морской базы России на побережье Сирии. Однако никаких данных, подтверждающих такие предположения, нет.
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