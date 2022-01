Американцы готовы сражаться против своего правительства с оружием в руках • 248 • Аналитика © AP Photo / Jose Luis Magana Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне В американский календарь исторических дат, не требующих дополнительных пояснений, прочно вошел день 6 января. Теперь он находится в ряду устоявшихся дат: 4 июля (День независимости США), 7 декабря (атака на Перл-Харбор), 11 сентября (взрыв башен-близнецов в Нью-Йорке). Ровно год назад действительно произошло неординарное для американской истории событие — митинг граждан, не согласившихся с результатом президентских выборов, закончился тем, что они на несколько часов заняли вашингтонский Капитолий, здание парламента США. За время существования этого сооружения его захватывали лишь раз — в 1814 году оно было сожжено британцами. Сегодня в связи с первой годовщиной ожидаются пафосные речи президента и вице-президента США, массы политических деятелей и экспертов. Суть речей будет сводиться к фразе "Никогда больше", но смысл этой фразы будет у каждого свой. Накануне вся американская пресса только и задавалась вопросом: "Может ли 6 января повториться снова?" А огромная редакционная колонка The New York Times вообще была посвящена выводу "Теперь каждый день — это 6 января". Эдакий политический День сурка, который американцы переживают снова и снова. И в самом деле, если провести контент-анализ американских новостей за минувший год, то сложно будет найти выпуск без упоминания этой даты. Различные издания восстановили поминутную хронологию событий, установив тысячи личностей их участников, назвав их "внутренними террористами", а само событие — "вторжением". Арестованы сотни инакомыслящих американцев, которые так или иначе были связаны с митингами 6 января. Многим уже вынесены серьезные приговоры. При этом почти каждый день вбрасываются все новые и новые "сенсации" из материалов дел, которые ведутся правоохранительными структурами и следственным комитетом, созданным по этому поводу в сенате. Демократы и их сторонники постоянно требуют крови, настаивая на уголовном преследовании и лично Дональда Трампа, и его ближайшей команды. О событиях 6 января 2021 года говорят постоянно — настолько, что психологи уже дают советы родителям, как уберечь своих детей от новостей, связанных со штурмом Капитолия. Тем парадоксальнее звучат выводы: "Мы знаем, что произошло. Но вопрос остается прежним: что же произошло? И как нам называть все то, что мы видели?" В этой связи американские политики и обслуживающие их СМИ, которые сами же активно разгоняют фобии и негативные штампы относительно своих идеологических конкурентов, вдруг поражаются итогам свежих социологических опросов, выявляющих опасные тенденции в обществе. Так, исследование, проведенное газетой The Washington Post и Университетом Мэриленда, выявило, что треть американцев полагают "иногда оправданным" применение насилия к своему правительству. Причем фактически все основные СМИ страны (а в подавляющем большинстве они обслуживают Демократическую партию) делают акцент на том, что среди сторонников республиканцев этот процент достигает 40, а вот среди демократов поменьше — 23 процента. Что, в общем-то, логично: если вспомним массовые антиправительственные акции с применением силы к правоохранителям в ходе избирательной кампании 2019 года, когда у власти находились республиканцы, то даже сами демократические СМИ относились к ним вполне сочувственно. Теперь роли поменялись. При этом следует обратить особое внимание на тенденции последних десятилетий. В 1995 году доля американцев, которые категорически отвергали любое оправдание насилия в отношении правительства, составляла 90 процентов. То есть за четверть века число тех, кто гипотетически его оправдывает, более чем утроилось — с девяти до 34 процентов. Неудивительно, что, согласно различным опросам, большинство американцев считают, что события 6 января прошлого года будут иметь продолжение, а 62 процента ожидают насилия от проигравшей стороны на президентских выборах 2024 года. Что поражает в анализе всех этих исследований, так это уровень взаимной агрессии и ненависти одного политического лагеря в отношении другого. Скажем, упомянутый выше опрос от Washington Post выявил, что 51 процент населения (понятно, сторонниками какой из политических сил они являются) считают наказание участников штурма Капитолия "недостаточно жестким". Несмотря на то, что большинство СМИ на протяжении многих лет рассказывают американцам байки о "российской или китайской угрозе", лишь восемь процентов жителей США полагают, что "главной угрозой американскому образу жизни" являются иностранцы. Больше половины из них думают, что таковую представляют "внутренние враги". Причем многие видят главную угрозу для демократии в Демократической партии. События 6 января не просто выявили глубокий раскол в американском обществе, о котором говорили уже давно. Они усилили этот раскол, углубили пропасть, которая пролегла между демократами и республиканцами, став экзистенциальной угрозой для самого государства и его институций. Казалось бы, в этих условиях ответственным политикам стоило бы задуматься, как преодолевать этот разрыв. Но кампания шельмования оппонентов и наклеивания друг на друга ярлыков (одними — ярлыка "внутренних террористов" и "коммунистов" — другими) только нагнетается. Многие СМИ отмечают, что за последний год заметно усилилось движение "Американский редут" — сознательный переезд консервативных граждан страны из урбанистических регионов в менее обжитые, удаленные от крупных городов места. Как правило, речь идет о северо-западных штатах Айдахо, Монтана, Вайоминг, а также о восточных районах штатов Орегон и Вашингтон. И неважно, что это движение изначально никак не было связано с личностью Дональда Трампа, — сейчас СМИ преподносят это чуть ли не как попытку белых христианских избирателей бывшего президента создать "государство в государстве", а затем и отделиться от США. Само собой, на них тут же вешают ярлыки — "расисты", "террористы", "сепаратисты" и так далее. В природе самого явления мало кто старается разобраться. А ведь если внимательно послушать, что говорят эти самые беглецы от цивилизации, то выявляется очень тревожная для США картина: тысячи американцев, считающих (или считавших до недавнего времени) себя патриотами своего государства, бросают насиженные места, работу, родных и уезжают в далекую глушь. Причем делают это не ради единения с природой, как это бывало раньше, а по политическим мотивам, из соображений безопасности, из-за социальной и расовой дискриминации, с которой они все чаще сталкиваются в демократических штатах. Авторам документального фильма газеты The Times, к примеру, сторонники "Редута" поясняли, что они уехали в отдаленную от цивилизации местность, где запросто можно встретить диких животных, поскольку, скажем, в Сиэтле стало небезопасно жить. Причем некоторые американцы, фигурирующие в фильме, предупреждают о неминуемой "балканизации" США и заранее говорят о намерении с оружием в руках встречать армию, если Вашингтон решит послать ее для подавления их движения. Но вместо того чтобы разбираться в причинах, побудивших своих сограждан уезжать из дома в глушь, пресса только добавляет горючего в огонь, разжигая взаимную ненависть. Вспомним хотя бы, как колумнистка Los Angeles Times после событий 6 января нацепила ярлыки "вежливых нацистов" на соседей, которые бескорыстно расчистили ей дорожку от снега, поскольку те были сторонниками Трампа. Для прессы демократической Калифорнии даже позитивное отношение к экс-президенту является мыслепреступлением. Что остается делать тем самым соседям, которых открыто и безнаказанно травят в СМИ и в их сообществе? Либо навсегда замолчать и впредь не выказывать своих политических пристрастий, либо собрать пожитки и уехать подальше от такого агрессивно-демократического соседства. НАТО готовится сделать из Финляндии новую Украину Есть, конечно, и те, кто выбирает борьбу, пытаясь защищать себя и свой дом до последнего. Причем порой и до последнего патрона. Сразу вспоминается супружеская пара МакКлоски из штата Миссури, которая полтора года назад, в разгар протестных акций BLM, вышла с оружием в руках защищать свою частную собственность. В итоге супругов признали виновными в нарушении закона, хотя они и были позже помилованы губернатором. Теперь Марк МакКлоски выдвигается в сенат США от Республиканской партии. Объявляя об этом, он пояснил: "Когда в последний раз политик защищал вас? <...> Стоял между вами и толпой? Нам нужны защитники. Но все, что у нас есть, — это те, кто разделяет нас. Каждый день они учат нас ненавидеть друг друга: левые против правых, правые против левых, богатые против бедных. Это тактика с целью разрушить нас". И ведь так оно и есть — демократические СМИ, говоря о единстве, видят это единство в тотальном подавлении любого инакомыслия, а потому и призывают додавить противника, поверженного на выборах-2019 и в ходе разгона демонстрации 6 января прошлого года. Но обратите внимание: республиканец МакКлоски в своей пламенной речи допускает абсолютно тот же прием, который используют и его демократические оппоненты, — он обзывает тех "толпой". Именно так — и только так — СМИ называют участников акции у стен Капитолия, вне зависимости от того, кто из них участвовал в штурме, а кто остался снаружи, демонстрируя законопослушность. Видеть в своих идеологических противниках равных себе, допускать их право на инакомыслие и тем более на акции протеста не научилась ни та, ни иная сторона. И чем больше демократы кричат "Ату их!", требуя жестоко наказать Трампа и его союзников за события 6 января, тем сильнее сжимается пружина с противоположной стороны.



