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Американцы формируют коалицию против Владимира Зеленского, вовлекая в неё бывших соратников президента Украины

15 декабря 2021, 16:35  •  324 • Украина
Бывший глава президентской администрации Андрей Богдан раструбил о том, что «слуги народа» получают от Зеленского зарплаты в конвертах, по несколько тысяч долларов в месяц сверх официального заработка. Причём, по его словам, он неоднократно лицезрел «простыни финансовых отчётов» со «штрафами за отказ голосовать» вместе с членами фракции. Богдан – юрист и адвокат, не может не понимать, что столь громкое разоблачение должно повлечь за собой разбирательство с участием правоохранительных органов.
Сюжет: Украинский кризис
В общем-то, зарплаты в конвертах – секрет Полишинеля, но ещё, пожалуй, никто не отваживался заявить о них публично (кроме депутата Рады Антона Полякова, скоропостижно после этого заявления скончавшегося). А Богдан сделал это, скорее всего, намеренно, предварительно, как сообщают знающие люди, посоветовавшись в посольстве США (при посредничестве бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки, остающегося «на прямой связи» с американцами). Похоже на то, что Богдан присоединяется к разношёрстной, но чётко ориентированной на Вашингтон коалиции в лице Арсена Авакова, Дмитрия Гордона, Дмитрия Разумкова и Владимира Гройсмана. Кстати, в своё время Богдан «завёл» в Раду не меньше десятка «своих» депутатов, которые теперь могут пополнить ряды депутатской группы Разумкова. Не исключено, что к Разумкову вскоре могут переметнуться и недовольные Зеленским мажоритарщики, держащие нос по ветру.
Главным же посылом в скандальном интервью Богдана было вот что: Зеленский слишком легко избавляется от функционеров из своего ближайшего окружения. Собственно, Богдан тому и сам живой пример. Речь, однако, не о Богдане или Разумкове, а о других, в частности, об отправленном накануне в отставку оскандалившемся замминистра внутренних дел Гогилашвили. Был замминистра – и нет замминистра, как выразился смотрящий за фракцией «слуг» в Раде Давид Арахамия. Был спикер Рады – и нет спикера. Был глава офиса президента – и нет главы офиса. Проводящий столь поверхностную кадровую политику глава государства, по идее, должен был бы задуматься, не случится ли так, что однажды «был президент – и нет президента»? А тот же Арахамия окажется в рядах «отщепенцев» во главе с Разумковым?

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