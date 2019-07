Американцы ей этого не простят? Как Меркель затрясло к отставке

В Сети обсуждают очередной приступ трясучки, который приключился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Инцидент произошёл во время встречи политика с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

На официальном мероприятии Меркель начала дрожать и в целом вела себя довольно неуверенно. В частности, на опубликованных видеозаписях видно, что она пытается совладать с состоянием, сжимая кулаки. Сама Меркель заявила, что чувствует себя хорошо и причин для беспокойства якобы нет.

"Я чувствую себя хорошо. Не стоит беспокоиться", - заявила канцлер журналистам.

VIDEO: German Chancellor Angela #Merkel insists she is "very well", despite suffering her third trembling spell in less than a month that revived questions about her health pic.twitter.com/8pJ9vacFWG