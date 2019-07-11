Американцы ей этого не простят? Как Меркель затрясло к отставке

В Сети обсуждают очередной приступ трясучки, который приключился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Инцидент произошёл во время встречи политика с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

На официальном мероприятии Меркель начала дрожать и в целом вела себя довольно неуверенно. В частности, на опубликованных видеозаписях видно, что она пытается совладать с состоянием, сжимая кулаки. Сама Меркель заявила, что чувствует себя хорошо и причин для беспокойства якобы нет.

"Я чувствую себя хорошо. Не стоит беспокоиться", - заявила канцлер журналистам.

VIDEO: German Chancellor Angela #Merkel insists she is "very well", despite suffering her third trembling spell in less than a month that revived questions about her health pic.twitter.com/8pJ9vacFWG — AFP news agency (@AFP) 10 июля 2019 г.

Это уже третий приступ дрожи за последние несколько недель. Первый был зафиксирован 18 июня на встрече канцлера ФРГ с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее Ангела Меркель заявила о том, что причина была в обезвоживании организма на фоне жары.

Ситуация повторилась 27 июня на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Политику предложили стакан воды, но она отказалась.

Диабет или тремор?

Как ранее заявил Царьграду главный врач Городской клинической больницы №71, экс-главврач Кремлёвской больницы Управления делами президента России Александр Мясников, деятельность политиков сродни работе шахтёров. Такие люди, как канцлер ФРГ, испытывают постоянный стресс. Не стоит забывать и о последствиях частых авиаперелётов.

"Я бы лучше пошёл на шахту, чем в политики, здоровее был бы. Поэтому удивительно - всё ещё так, как есть", - пояснил врач.

При этом он выразил уверенность в том, что Меркель смогут помочь немецкие врачи. Эксперт не исключает, что дрожь - это эссенциальный тремор, за которым не стоит ничего, кроме панической атаки.

"А болезни, которые за этим стоят, они достаточно легко определяются, поэтому если это эссенциальный тремор, просто ей надо отдохнуть, и всё. Если за этим стоят болезни, значит... Но я думаю, что уж Меркель худо-бедно обследуют и найдут", - резюмировал он.

Однако врач-терапевт Наталья Уклеина озвучила телеканалу 360 альтернативную версию. Она считает, что речь может идти об обезвоживании при сахарном диабете.

Преемнику приготовиться к американцам

Непосредственно научный директор Германо-российского форума Александр Рар рассказал, что немецкое общество состояние здоровья Меркель также беспокоит. Сама канцлер иронично прокомментировала происшествие, но эксперт считает, что Меркель начала сдавать, несмотря на то что ей только 65 лет.

"Видимо, тяжелейшие нагрузки, которые она должна была вынести за последние 15 лет пребывания у власти, дают о себе знать", - сказал Александр Рар изданию Sputnik.

Немецкий лидер проявила себя в качестве разумного политика, пытаясь найти консенсус и сдержать антироссийские настроения, подпитываемые Великобритании и Польшей. При этом она проводила независимую от давления США политику "эмансипации", что не нравилось Вашингтону. В частности, речь идет о поддержке проекта "Северный поток - 2".

"Американцы, конечно, ей это не простят. И они не хотят никаких параллельных структур для НАТО, где командуют одни американцы", - поведал Царьграду Рар.

Главной ошибкой Меркель является пренебрежение стратегическим диалогом с Россией. В результате все ранее функционировавшие программы сотрудничества постепенно сошли на нет. А с учетом политической ситуации в ФРГ к власти может прийти больше критиков Москвы.

Следующим лидером Германии может стать преемница Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр, что позволит экс-канцлеру оставаться неформальным лидером при "кронпринцессе". Однако позиции обеих вовсе не так прочны, как может показаться. Если и Крамп-Карренбауэр покинет пост лидера Христианско-демократической партии, движение останется обезглавленным.