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Американцы еле утопили списанный корабль. Ракетная "утилизация" старичка попала на видео

02 сентября 2020, 15:25  •  107 • Политика
Американцы еле утопили списанный корабль Durham. Ракетная "утилизация" старичка попала на видео. Военным понадобилось как минимум четыре снаряда, чтобы захоронить судно в океане.
На кадрах видео, которое обнародовало ВМС США, можно заметить, как судно расстреливают противокорабельными ракетами Harpoon. Каждое попадание вызывает столб густого чёрного дыма. Примечательно, что даже после четырёх попаданий Durham всё ещё оставался на плаву. Сколько времени потребовалось, чтобы затопить судно - неизвестно.
Как сообщает The Drive, при учебных стрельбах военным пришлось учитывать требования Агентства по охране окружающей среды. Чтобы затопление корабля не нанесло вред окружающей среде, учения проводились на расстоянии 50 морских миль от берега. Перед этим район стрельб обследовали специалисты, чтобы убедиться, что здесь нет морских млекопитающих, которым может быть нанесён вред.
Учения по потоплению предоставили участвующим подразделениям возможность приобрести навыки и уверенность в своих вооружениях и системах посредством реалистичных тренировок, которые нельзя было воспроизвести на симуляторах, - пишет издание.

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