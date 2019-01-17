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Американцы два дня высказывали Турции свои опасения о русских С-400 - Hurriyet

17 января 2019, 00:39  •  59 • В мире
Турецкое издание Hurriyet сообщило, что делегация США высказала Турции опасения в связи с покупкой С-400 у России. Как говорится в публикации, в рамках двухдневного визита американских представителей Анкаре были высказаны опасения в связи с решением республики приобрести у РФ ЗРК. Сообщалось, что американская сторона видит в этом угрозу для своих истребителей пятого поколения F-35.
Американская делегация в ходе визита в Анкару поделилась своими опасениями по поводу российских зенитных ракетных систем С-400, которые Турция приобретёт у России. Как сообщает местное издание Hurriyet, в ходе двухдневного визита делегаты из США объясняли турецким коллегам, что ЗРК могут представлять угрозу для истребителей США пятого поколения F-35.
При этом в турецком СМИ не говорится, какой была реакция представителей Анкары на высказанные американцами опасения.
Стоит напомнить, что ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын подтвердил намерение приобрести зенитно-ракетные комплексы С-400 у России. Ради защиты своей безопасности Турция будет делать всё необходимое, так он объяснил намерение властей приобрести российское вооружение.
"Наша позиция остаётся прежней: мы будем делать то, что считаем необходимым для обеспечения нашей национальной безопасности", - подчеркнул он.
По словам Калына, от США поступило предложение по поставкам американских систем Patriot. При этом он указал, что у Турции имеются свои условия и ожидания по поставкам, передаче технологий, стоимости.
Ранее Турция заявляла, что не намерена предоставлять США возможность исследовать приобретаемые С-400. В МИД страны отмечали, что намерены "использовать С-400 независимо от систем НАТО, а также в таком ключе, чтобы обеспечить сохранение чувствительной информации об [американских истребителях] F-35", передаёт ТАСС.
Отметим, что в комментарии Царьграду военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец ранее рассказал о непреодолимом для американцев "секрете" С-400. Он пояснил: несмотря на все опасения, что после поставки ЗРС в Турцию технология будет раскрыта, наши разработчики всё просчитали на два шага вперёд.
"Допустим, там есть определённые ампулы, и когда вскрываешь плату, то на эту плату определённая жидкость выпускается, которая всё сжигает", - приоткрыл "секретик" С-400 Баранец.

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