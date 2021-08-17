Американцы должны были забрать всех лояльных США афганцев - советский генерал

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Вашингтону в принципе не нужно было вводить войска Пентагона в чужую страну, считает специалист

Главная ошибка Пентагона при выводе войск из Афганистана заключается в том, что американцы не забрали всех, кто сотрудничал с ними, и тогда бы афганцы "не висели на колесах самолетов". Об этом заявил генерал-полковник Антон Терентьев, занимавший в 1993-1994 годах пост начальника штаба и первого замкомандующего Западной группы войск СССР.

Так он прокомментировал изданию "Лента.ру" страшные картины падающих с самолетов афганцев, пытавшихся хоть каким-либо способом удержаться на бортах лайнеров, вывозивших иностранных представителей – от военных до дипломатов из аэропорта Кабула.

По мнению россиянина, американцы все равно бы ушли из Афгана, только нужно было делать это не таким способом, как это происходит сегодня.

"По крайней мере, забирать всех, кто сотрудничал с ними, чтобы они на колесах самолетов не висели. Только после этого они могли бы рассчитывать, что не потеряют уважение в мире", – сказал Терентьев.

Он считает, что американцы должны были эвакуировать прежде именно афганцев, а потом уж самим покидать чужую страну. Только в таком случае мировое сообщество оценило их попытки демократизировать это южноазиатское государство.

Впрочем, заметил генерал-полковник, Вашингтон в принципе совершил ошибку вторгнувшись в Афганистан в надежде навязать этой стране свою идеологию.

"Надо давать людям шанс жить так, как они хотят, как они жили веками, а не ломать мир через колено", – считает эксперт.

По его словам, местным жителям талибы ближе, чем американцы со своими взглядами.

Добавим, Антон Терентьев руководил выводом советских войск из ГДР и называет себя "последним русским солдатом, покинувшим Германию".

Напомним, в СМИ и соцсетях бурно обсуждают видеокадры хаоса в кабульском аэропорту и попыток афганцев забраться в западные самолеты. С бортов некоторых лайнеров люди сыпались при взлете.

Судя по сообщениям СМИ и видеокадрам из соцсетей, стремящийся вырваться из захваченного "Талибаном" (запрещен в РФ) Кабула людей стреляют как американские военные, так и талибы. Сегодня пришло известие об обстреле два дня назад в уезде Дех Сабз – пригород столицы – из вертолета ВВС США местных жителей. В итоге погибли три человека и ранены десять, передает РИА "Новости".

