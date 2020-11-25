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Американцы чудом избежали ракетного удара России: "Когда кто-то подходит к нашей границе..."

25 ноября 2020, 06:15  •  101 • Политика
Военный эксперт Михаил Тимошенко считает, что американцы чудом избежали ракетного удара России, зайдя в территориальные воды нашей страны на Дальнем Востоке. Собеседник Царьграда также напомнил, что бывает, когда кто-то подходит к нашей границе.
Американский эсминец "Джон Маккейн" на два километра зашёл вглубь российских территориальных вод на Дальнем Востоке, и только после угрозы тарана российским кораблём судно США покинуло залив Петра Великого. Оказалось, что это была сознательная провокация для "обеспечения свободы судоходства". Об этом заявило командование 7-го флота США. В понимании США границы России обозначены неверно. Слишком большой у нас Дальний Восток.
Военный эксперт Михаил Тимошенко не увидел ничего необычного в подобном неуклюжем объяснении американцев. По его словам, они давно используют такие формулировки, чтобы оправдать свои провокации.
"Свобода мореплавания, вот, Северный морской путь им плешь проел. Хотя он считается, по всем международным законам, раз уж лёд подходит вплотную к вашему берегу, российскими водами. Вот, нет, свободу мореплавания, пожалуйста. И вот, для обеспечения свободы мореплавания мы даже новейшую лодку перебрасываем в Баренцево море. Было? Было. Для обеспечения свободы мореплавания они лазали в Персидский залив - лазали", - высказался Тимошенко.
По его словам, подобное заявление американцы вполне могут использовать в ситуации и с Ираном, и с Северной Кореей. Что касается значения "вылазки" американцев, то Тимошенко считает, что таким образом США хотели "погладить русских против шерсти", а также показать Японии, что она не одна ведёт борьбу за возврат своих северных территорий.
"Залив Петра Великого там же совсем рядом. Мы можем, так сказать, показать свой оскал русским и сюда зайти. С другой стороны, понятно, что, раз они на целую милю перелезли через нашу границу и "Виноградов" оказался рядышком даже для того, чтобы выполнить таранный удар, значит, он параллельно границе нашей, но в наших территориальных водах шёл вместе с этим "Маккейном", - отметил эксперт.
Тимошенко добавил, что "когда кто-то подходит к нашей границе", неважно, воздушной или морской, его вызывают на международной частоте и предупреждают об опасности, требуя изменить курс.
"Вы приближаетесь к морским границам Российской Федерации, ваш курс ведёт к опасности, измените курс. Ну, а дальше чего? Дальше либо, значит, дал ракетный удар "Бастион", обрабатывает цель, либо, вот, "Виноградов" подходит", - объяснил последовательность действий Тимошенко.

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