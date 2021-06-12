Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нападение нацистов на русских дипломатов во Львове попало на видео
"Путин откровенно глумился": Речь президента России перевели для Украи...
Депутат Рады назвал преемника Зеленского: США вручили "чёрную метку"
"Это самое страшное интервью Путина за 21 год": Политконсультант указа...
Главная / Аналитика

Американцы что-то замышляют против России — важно их не спугнуть

12 июня 2021, 09:45  •  199 • Аналитика
© REUTERS / Leon Neal
Европейское турне Байдена закончится встречей с Путиным, и на пути к ней президент США хочет "накачать мускулы", то есть провести встречи с союзниками.
Целая череда саммитов — от НАТО до ЕС — но центральным событием, естественно, является саммит "Большой семерки" на британском курорте Карбас-Бей. Начавшаяся в пятницу встреча продлится беспрецедентно долго (для последних лет): целых три дня. Давно не виделись? Конечно. Последний раз западные лидеры собирались почти два года назад во французском Биаррице. С тех пор мир изменился так сильно, как он не менялся, пожалуй, с начала 1990-х, то есть с момента краха СССР, — причем, как и тогда, последствия перелома будут долгоиграющими. На заседании "Семерки" хотят обсудить — и осудить — Россию. Но поможет ли это Байдену — даже не на встрече с Путиным, а стратегически?
"Большая семерка" как формат пребывает в глубоком кризисе: она возродилась в 2014-м, после распада включавшей Россию "Восьмерки". Исключившие (или приостановившие, по их словам) Россию западные страны с тех пор не раз намекали на возможность возвращения нашей страны в "клуб мировых держав" — если Москва изменит свое поведение. Или даже без этого. Например, Дональд Трамп все годы своего президентства спрашивал своих коллег по "Семерке": "А где же Путин? Что же мы обсуждаем Россию без России?"
Трамп не раз предлагал позвать российского президента на встречи, но каждый раз сталкивался с протестом британцев и канадцев, да и Меркель не горела желанием вернуть Путина в клуб. И это при том факте, что Россия изначально давала понять: она не собирается восстанавливать формат "Большой восьмерки", нам хватает "Большой двадцатки". А если "Семерка" хочет возобновить общение с Россией — милости просим к нам в гости, ведь именно в России должен был пройти саммит "Восьмерки" в 2014-м.
Пустые разговоры ни к чему не привели, хотя в 2020-м Трамп был более чем серьезно настроен позвать Путина. Пользуясь тем, что саммит должен был проходить в США, Трамп хотел пригласить российского президента в качестве специального гостя — их список определяет хозяин встречи. Российский президент не отвечал на неофициальное приглашение — отношения двух стран были уже настолько плохими, что шансов на подобную поездку практически не было, хотя сама идея провести в США на полях "Семерки" отдельную встречу ее участников с Путиным полностью Москвой не отвергалась. Однако коронавирус решил проблему единства Запада. Саммит "Семерки" просто не состоялся — даже попытки его переноса на более позднее время не помогли. После того как Ангела Меркель отказалась приезжать в США из-за карантина, о встрече пришлось забыть.
А там и Трампа из Белого дома выпихнули — и теперь в "Семерке" одни единомышленники? Так хочет представить дело Джо Байден: ведь написал же он, что встреча с Путиным в Женеве "произойдет после дискуссий на высоком уровне с друзьями, партнерами и союзниками, которые смотрят на мир в том же ключе, что и Соединенные Штаты, и с кем мы возобновили связи и поставили общие цели". И вообще: "мы едины в ответе на вызовы со стороны России в отношении европейской безопасности, начиная с ее агрессии на Украине. Не будет никаких сомнений в решимости Соединенных Штатов защищать наши демократические ценности, которые мы не можем отделять от наших интересов".
То есть Запад занимает единую позицию в отношении России? Да и Китая — ведь в воскресенье лидеры "Семерки" обсудят "безответственное и дестабилизирующее поведение России" и Китай. Штатам очень нужен единый фронт с европейцами против Москвы и Пекина, и хотя сами европейцы не горят желанием подносить снаряды в чужой войне, но вынуждены играть в предлагаемых обстоятельствах. Все ради сплоченности, к которой призывает их Байден. И вот что отвечает глава немецкого МИД Хайко Маас, приветствующий "возвращение США на международную сцену":
"Если мы мужественно воспользуемся велением времени, будем действовать единодушно и действенно, то докажем устойчивость нашей открытой экономической и общественной модели, в том числе по отношению к Пекину и Москве... Возможность добиться этого в решающей мере зависит от европейцев... Лишь солидарная во внутренней и дееспособная во внешней политике Европа сможет получить необходимый вес в глобальном масштабе".
То есть если Европа хочет стать серьезным мировым игроком, она должна быть едина в своей внешней политике? Тут нечего возразить, но дальше возникает вопрос, какой будет эта внешняя политика? Отвечающей интересам Европы — или обслуживающей интересы англосаксов, атлантистов, то есть тех, кто делает ставку на сдерживание Китая и России через сплочение вокруг себя всех, кого удастся запугать китайской и русской угрозами?
Европе придется дать ответ, иначе "Семерку" снова попытаются превратить в "гегемона и его шестерку". Причем место Европы в ней будет даже меньше нынешнего. Потому что англосаксы хотят преобразовать "семерку" в "десятку" — об этом давно уже говорил Борис Джонсон. На нынешнем саммите в качестве специальных гостей будут руководители Индии, Австралии, Южной Кореи и ЮАР (всех, кроме последней, звали и в прошлом году — а все, кроме Южной Кореи, были на саммите в Биаррице в 2019-м — но тогда они были разбавлены другими гостями).
Вот и образ будущей "Десятки", а то и G-11?
Только в теории — потому что на практике построить в одну линию даже страны "Семерки" англосаксам (США и Великобритании) уже не под силу. Свои интересы у Японии (в том числе и на российском направлении), не утратила относительную геополитическую автономию Франция, особняком стоит Италия (и по российскому, и по китайскому вопросам), да и германский проект евроинтеграции все больше будет входить в противоречие с атлантическими интересами.
Да, есть принадлежащая к англосаксонскому миру Канада, можно добавить такую же Австралию. Тогда все ядро англосаксов будет собрано в одном формате — но зачем это остальным участникам клуба? Да и Япония вряд ли будет довольна присоединением к клубу Южной Кореи. А уж Индия и вовсе станет там чужой: в отличие от всех остальных участников формата, она не является ни военным союзником Штатов, ни зависимой от них в военном плане страной. Не говоря уже о том, что усиливающаяся антикитайская и антироссийская ориентация атлантистов вовсе не близка Дели, — Запад может отчасти использовать его беспокойство перед китайской мощью, но записываться в лагерь сдерживающих Китай стран Индия не станет.
Даже не слишком самостоятельная Австралия, активно подписавшаяся на сдерживание Китая, уже жалеет об этом (выискивая варианты смягчить американо-китайское противостояние), ну а для Индии, входящей вместе с Россией и Китаем в ШОС и БРИКС, ориентация на Запад и вовсе неприемлема.
США и Великобритания могут подписать новую "Атлантическую хартию" (о сплочении "демократических стран" для противостояния угрозам со стороны автократических режимов, то есть России и Китая), но они не могут выстроить на этой основе широкую коалицию. Идея "союза демократий", которую вынашивал Байден еще до победы на выборах, не просто нежизнеспособна — она контрпродуктивна для самих США и англосаксонского мира. Попытка сплотить союзников уже не только на антироссийской, но и на антикитайской платформе (то есть демонстративно вести себя с ними не как с партнерами, а как с вассалами) приведет лишь к росту противоречий внутри западного лагеря, углубит расхождения между атлантистами и остальным миром, обнажит стратегическое одиночество англосаксов.
И если Штаты выбирают такой геополитический курс — не в интересах России убеждать их в его ошибочности. Наоборот, нужно не мешать Байдену идти вперед по этой лестнице, ведущей в тупик.
Если верить журналу Time, Байдена готовят к встрече в Женеве в жестком стиле — цель США на саммите состоит в том, чтобы Путин ушел со встречи со словами: "Американцы что-то замышляют против нас". Да, действительно замышляют, и мы даже знаем, что именно, — главное, теперь не спугнуть их.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



199
Источник
Похожие новости
10 июня 2021, 13:45
Путин пояснил Западу, почему Россия не купится на Украину
10 июня 2021, 10:05
Украли еще одного оппозиционера: "диктатор" снова унизил Вашингтон
09 июня 2021, 09:20
Американская внучка Хрущева призывает не нежничать с Россией
11 июня 2021, 09:00
Байден уточнит, готова ли Россия на самоубийство
11 июня 2021, 09:00
План Зеленского предотвратит глобальное потепление
09 июня 2021, 09:20
Байден превращается в "курьера Путина"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 июня 2021, 13:55
"Путин откровенно глумился": Речь президента России перевели для Украины
10 июня 2021, 13:45
Путин пояснил Западу, почему Россия не купится на Украину
10 июня 2021, 10:05
"Это самое страшное интервью Путина за 21 год": Политконсультант указал на реальную опасность войны
07 июня 2021, 08:45
США чертят России "красные линии": Встреча Путина и Байдена начнётся с предупреждения
08 июня 2021, 16:50
Кто ответит за бардак в военкомате: После проверки Шойгу валидол закупят генералы
08 июня 2021, 22:20
В Германии назвали самую смертоносную вакцину от COVID-19
05 июня 2021, 10:00
Нас бомбардируют "волшебные самолеты": ущерб огромен
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.