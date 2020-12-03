Американцы будут выпускать вакцину от COVID-19 на украинских мощностях, получая миллиардные прибыли • 47 • Украина

США используют украинские лаборатории для изучения некоторых аспектов коронавируса — с целью выработки вакцины от ковид-19. Теперь стало понятно, почему Зеленский и Ко отказываются от предложений ОПЖЗ закупить у России технологии изготовления противовирусного препарата: место-то уже занято американцами.



Об этом информирует ТГ-канал «Шептун». И напоминает о том, что Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове финансируется из США — в рамках проекта создания Пентагоном 14 биологических лабораторий на территории независимой Украины. О недопустимости превращения страны в «экспериментариум биологического терроризма» не раз заявляли представители оппозиционных сил, однако их голос не был услышан властью. А тем временем, закрытая харьковская лаборатория при финансовой поддержке американцев тесно сотрудничает с Пентагоном в рамках программы по снижению биологических угроз CBEP. Кроме того, в сотрудничестве с Департаментом сельского хозяйства США на объекте учёные работают с птичьим гриппом, болезнью Ньюкасла (азиатская чума птиц), африканской чумой свиней, туберкулёзом, бруцеллёзом и лейкозом скота.



А теперь самое интересное. В лаборатории изучают и заболевания, вызываемые особо опасными болезнетворными организмами, коронавирусные заболевания птиц и млекопитающих. Более того, на территории института создано хранилище, где хранится коллекция 800 штаммов и изолятов вирусов и бактерий. Напомним, эта секретная медицинская база расположена у самых границ РФ — Харьковская область граничит с Россией.



По сведениям ТГ-канала «Шептун», в лаборатории также изучается современный COVID-19. Однако вся работа над вирусом идёт не в интересах Украины. США активно работают над созданием вакцины, а украинская лаборатория стала одним из мест, где можно изучить отдельные аспекты «короны». По просочившимся данным, на харьковской базе Пентагона уже идут опыты над животными, на них тестируют препарат. На проект выделено 554 тысячи долларов. Исследования будут вестись до 2022 года, но не исключено, что «панацею» изобретут и раньше.



Полученные результаты будут использованы для подготовки вакцинации от коронавируса, а также для дальнейших исследований в рамках создания вакцины и разработки препаратов для диагностики и иммунизации. Производить эти лекарства американцы настроены именно на Украине и на её мощностях — в стране ещё сохранились перспективные в этом плане фармпредприятия — «Фармак», «Лекхим», «Биолек», а также учреждения Национальной академии наук, в частности, Институт микробиологии и вирусологии.



Кстати, о том, что Украине необходимо собственное производство вакцины, ещё летом заявлял глава Минздрава министр Максим Степанов. Но для этого процесса нет финансовых возможностей: изготовление препарата в среднем обходится от 1 до 8 млрд долларов. При нынешнем бюджете Украина не может позволить себе таких расходов. Впрочем, у неё есть «доноры», готовые за копейки использовать простаивающие мощности. Естественно, что и продавать вакцину от ковид-19 другим странам американцы тоже будут сами. Как раз с этой целью соросята сейчас лоббируют возвращение в Минздрав команды Ульяны Супрун, чтобы плотно «оккупировать» финансовые потоки, ведь речь идёт о миллиардах долларов.

США используют украинские лаборатории для изучения некоторых аспектов коронавируса — с целью выработки вакцины от ковид-19. Теперь стало понятно, почему Зеленский и Ко отказываются от предложений ОПЖЗ закупить у России технологии изготовления противовирусного препарата: место-то уже занято американцами.Об этом информирует ТГ-канал «Шептун». И напоминает о том, что Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове финансируется из США — в рамках проекта создания Пентагоном 14 биологических лабораторий на территории независимой Украины. О недопустимости превращения страны в «экспериментариум биологического терроризма» не раз заявляли представители оппозиционных сил, однако их голос не был услышан властью. А тем временем, закрытая харьковская лаборатория при финансовой поддержке американцев тесно сотрудничает с Пентагоном в рамках программы по снижению биологических угроз CBEP. Кроме того, в сотрудничестве с Департаментом сельского хозяйства США на объекте учёные работают с птичьим гриппом, болезнью Ньюкасла (азиатская чума птиц), африканской чумой свиней, туберкулёзом, бруцеллёзом и лейкозом скота.А теперь самое интересное. В лаборатории изучают и заболевания, вызываемые особо опасными болезнетворными организмами, коронавирусные заболевания птиц и млекопитающих. Более того, на территории института создано хранилище, где хранится коллекция 800 штаммов и изолятов вирусов и бактерий. Напомним, эта секретная медицинская база расположена у самых границ РФ — Харьковская область граничит с Россией.По сведениям ТГ-канала «Шептун», в лаборатории также изучается современный COVID-19. Однако вся работа над вирусом идёт не в интересах Украины. США активно работают над созданием вакцины, а украинская лаборатория стала одним из мест, где можно изучить отдельные аспекты «короны». По просочившимся данным, на харьковской базе Пентагона уже идут опыты над животными, на них тестируют препарат. На проект выделено 554 тысячи долларов. Исследования будут вестись до 2022 года, но не исключено, что «панацею» изобретут и раньше.Полученные результаты будут использованы для подготовки вакцинации от коронавируса, а также для дальнейших исследований в рамках создания вакцины и разработки препаратов для диагностики и иммунизации. Производить эти лекарства американцы настроены именно на Украине и на её мощностях — в стране ещё сохранились перспективные в этом плане фармпредприятия — «Фармак», «Лекхим», «Биолек», а также учреждения Национальной академии наук, в частности, Институт микробиологии и вирусологии.Кстати, о том, что Украине необходимо собственное производство вакцины, ещё летом заявлял глава Минздрава министр Максим Степанов. Но для этого процесса нет финансовых возможностей: изготовление препарата в среднем обходится от 1 до 8 млрд долларов. При нынешнем бюджете Украина не может позволить себе таких расходов. Впрочем, у неё есть «доноры», готовые за копейки использовать простаивающие мощности. Естественно, что и продавать вакцину от ковид-19 другим странам американцы тоже будут сами. Как раз с этой целью соросята сейчас лоббируют возвращение в Минздрав команды Ульяны Супрун, чтобы плотно «оккупировать» финансовые потоки, ведь речь идёт о миллиардах долларов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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