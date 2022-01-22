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Американцы бросят своих на Украине? Противоречивое заявление сделали в Госдепе
22 января 2022, 20:05 • 56 • Политика
В Госдепартаменте США сделали противоречивое заявление об эвакуации дипломатов с Украины. Американцы решили бросить своих?
Представитель Госдепа опроверг появившуюся ранее информацию о том, что внешнеполитическое ведомство приняло решение с понедельника начать эвакуацию сотрудников американского посольства и их семей с Украины.
Он заявил, что эвакуация американских граждан с Украины пока не планируется. Но даже если Вашингтон примет такое решение, то не станет вывозить дипломатов и их родственников правительственными бортами, передаёт "РИА Новости".
Из слов американского чиновника можно заключить, что американские дипломаты, работающие на Украине, должны будут выбираться своими силами - на обычных пассажирских самолётах.
И это при том, что во время поспешного вывода американских войск из Афганистана США первым делом эвакуировали своих. Даже служебных собак они вывезли раньше, чем помогающих американцам афганцев и украинских солдат-миротворцев.
Ранее сообщалось, что Госдеп якобы распорядился с понедельника начать эвакуацию сотрудников посольства в Киеве и их семей. Информацию об этом распространил корреспондент Fox News.
Примечательно, что ещё раньше американские СМИ распространили информацию о том, что Россия якобы начала эвакуацию сотрудников своего посольства в Киеве и их семей. Позже оказалось, что это фейк. Данную информацию опровергли как в России, так и на Украине. В Москве уже неоднократно отмечали, что США развернули большую информационно-пропагандистскую кампанию вокруг Украины, преследуя свои личные цели.
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