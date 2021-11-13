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Американцы бросили России вызов в Черном море

13 ноября 2021, 13:15  •  70 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава РФ указал на обострение ситуации
Обстановка в мировом пространстве весьма далека от стабильной. Американские военные продолжают наносить визиты в Черное море, чем явно хотят продемонстрировать свою мощь нашей стране. По мнению российского лидера Владимира Путина, сейчас ситуация серьезно накалилась.
В интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" главнокомандующий прямо заявил, что действия стран-участниц Североатлантического альянса в черноморском регионе являются "серьезным вызовом" для нашей страны.
Владимир Владимирович отметил, что во время отработки маневров натовцы используют боевые самолеты с серьезным оружием. Путин обратил внимание, что сама летательная техника – бомбардировщики Б-51 – не относится к современному вооружению, однако обольщаться на этот счет не стоит. Путин напомнил, что на борту этих самолетов расположено боевое стратегическое вооружение, что является весьма серьезной угрозой для нашей страны.
В то же время глава государства пока не видит смысла в проведении в данной зоне "ответных" учений российских военных. С таким предложением к нему обращались эксперты Минобороны.
Также Владимир Владимирович прокомментировал истерию вокруг Украины. Путин подчеркнул, что наша страна никогда не собиралась нападать на соседнее государство, а заявления о якобы готовящемся вторжении являются алармистскими.
В этом интервью Владимир Путин также высказался о миграционном кризисе на границе Белоруссии. Президент сообщил, что пока еще канцлер Германии Ангела Меркель и белорусский лидер Александр Лукашенко готовы начать диалог по этому вопросу.

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