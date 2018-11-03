Американцы бросили курдов на растерзание ИГИЛ*

Недавно боевики Исламского государства* развернули контрнаступление на позиции американцев и союзных им курдских Отрядов народной самообороны. Завершилась это первой за долгое время победой религиозных сектантов.

Да, игиловцы уже давно терпели одни поражения и не могли организовать хоть сколько-нибудь стоящее нападения на своих противников. После ряда крупных поражений они утратили все свои территории и большинство ресурсов. После этого они сконцентрировали все силы на удержании узкой полоски восточного побережья Евфрата. Уже около года этот клочок земли остается чуть ли не последним реальным владением псевдохалифата в Сирии. Странно то, что за это время никто толком даже не пытался их уничтожить.

Россия с иранцами и Сирийской арабской армией не имеют доступа к восточному берегу, оттого никакой операции против них не было. А вот курды вместе с США как раз хозяйничают в восточном Дэйр-эз-Зоре и вроде бы ликвидация последнего оплота ИГ была им здесь только на руку. Однако никто почему-то не торопится с выполнением этой задачи.

В итоге боевики, пребывая практически в безопасности, смогли возродить бизнес по торговле нефтью — удерживаемый ими район как раз находится в одном из самых богатых нефтью регионов Сирии. И это позволило им окрепнуть. Причем настолько, что с некоторых пор они возобновили атаки на правительственные и курдские позиции. Правда, серьезных боев они избегали, тем не менее, ущерб от их действий значительный — сотни плененных мирных жителей, десятки убитых.

Эти их вылазки, кстати, стали одной из причин запуска «финальной стадии» американской антитеррористической операции «Непоколебимая решимость». Вашингтон возобновил авиаудары по анклаву ИГИЛ, а курды, как обычно, выполняли сухопутные миссии.

Поначалу дела вроде бы шли неплохо, атакующим даже удалось отобрать пару-тройку населенных пунктов у террористов. Потом США анонсировали большую операцию в Хаджине, временной столице обескровленного ИГ. И даже сбросили на город листовки, в которых призывали мирных жителей уходить, а боевиков — сдаваться. Многообещающее начало, а вот последствия оказались ничтожными, вернее, даже отрицательными для США.

Террористы отказались сидеть сложа руки и ждать, когда придут американцы. Они организовали свое наступление — на юг. Там находились курды и контролировали участок границы с Ираком. Нападение боевиков оказалось успешным, и теперь они снова вышли к границе. Как должны были себя повести в этой ситуации США? Вроде бы надо забрать эту территорию обратно и откинуть боевиков, однако вместо этого они предпочли уйти. Да, США не просто так оставили южный Дэйр-эз-Зор, они вообще собираются вывести из района свои силы.

Для курдов эти действия имели катастрофические последствия. Оставшись один на один с ИГИЛ, они потерпели разгромное поражение — десятки раненных и, как сообщается, почти полсотни убитых всего лишь за два дня.

Дела идут настолько плохо, что курды по примеру своего покровителя точно также решили покинуть отдельные территории, причем даже те, которые пока еще не подвергались атакам со стороны ИГИЛ. Неожиданный поворот событий. Это в ближайшей перспективе обязательно затронет и наших военных, находящихся в Абу-Кемале. Этот город находится менее чем в километре от новых владений псевдохалифата. Для всех он имеет как стратегическое, так и символическое значение, поэтому полагать, что террористы не посмеют перейти Евфрат и атаковать город, очень глупо. Если ничего не произойдет, то рано или поздно они нагрянут сюда. Вероятно, Дамаску придется отправить дополнительные силы или придумать что-нибудь еще, иначе могут быть серьезные проблемы.

Наш источник в военном руководстве РФ сообщает, что вывод американцев обусловлен военной активностью турецкой армии в Алеппо. Турция уже начали обстреливать Манбидж и его окрестности. Американцы полагают, что эти действия опасны не только для их курдских союзников, но и для военных американской армии, кроме того есть определенные риски для французов, которые имеют собственную базу близ Манбиджа. Отряды народной самообороны пока сохраняют ограниченную активность на юге Дэйр-эз-Зора, но нашими специалистами было зафиксировано перемещение их крупных сил из зоны боевых действий.

По поводу того, что происходит на восточном берегу Евфрата, пока нет однозначного мнения, но российские самолеты в ближайшее время могут начать удары по захваченной террористами территории. Об этом, к слову, просили также и иракцы, которых сильно потревожил этот неожиданный прорыв ИГ к их границе. Пока иракские силы стараются взаимодействовать со всеми, кто здесь представлен, но уход американцев и курдов в любом случае сблизит их с российской стороной. Впрочем, полагает источник, США намереваются в ближайшем будущем вернуться сюда. Они по-настоящему никуда и не уходят, их контингент располагается поблизости на временных и одной постоянной базах.

Так что ожидать, что Дамаск и российские ВКС начнут освобождение территории на восточном берегу и восстановление власти правительства там, пока не стоит. Соответствующих условий нет. Но Россия и Сирия сделают все необходимое для того, чтобы обезопасить подконтрольные Дамаску города и прочие населенные пункты как возле Евфрата, так и в других потенциально спорных районах.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена