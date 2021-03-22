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Американцы боятся смены Байдена на Харрис

22 марта 2021, 11:20  •  230 • Политика
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Жители заокеанской страны задумались о будущем президенте
Американцы не на шутку встревожены. Они уже предвидят закат карьеры Джо Байдена и с ужасом ждут, что его на посту главы государства может сменить нынешняя вице-президент Камала Харрис.
Ее упорно ведут к высшей должности. Для этого нужна была победа в выборах пожилого и не совсем здорового политика, дали понять жители заокеанской страны.
Они не верят, что Байден сможет руководить государством до конца срока. И надеются только на то, что, прежде чем он уйдет и "развернется кошмарный сценарий" с Харрис на посту хозяйки Белого дома, республиканцы успеют вернуть себе контроль над Сенатом.
Как считают зрители канала Fox News, момент, когда Байден "больше не может оставаться на своем посту, наступит, и его место займет вице-президент Харрис", которую они назвали "мерзким социалистом", предполагая, что ее нынешний пост при этом займет Барак Обама.
Избранный президент ничего не решает в США. То, что его партия делает с ним, американцы назвали преступным.
"Обычно люди пытаются дать людям возможность добиться успеха, они явно ставят Джо в положение, в котором он никогда не смог бы преуспеть", – написали интернет-пользователи на сайте телеканала. По их мнению, демократы используют Байдена "как можно дольше" и "выбросят в сторону".
Как-то раз американскоий президент отметил, что напрасно вышел к публике. И добавил, что лучше бы выступила Камала Харрис, которая якобы умнее, напоминает РИА ФАН.
После опубликования видео с хозяином Белого дома, который несколько раз падает на трапе самолета, во всем мире обсуждают его дальнейшую судьбу. Высказались по этому поводу и в России. После нескольких падений на трапе Джо Байден стал героем мемов. Над американским президентом публично посмеялся даже глава национальной разведки.

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