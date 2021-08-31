Американцы бежали, стреляя по трупам: Уход США и СССР из Афганистана сравнили по фото

Журналистка Юлия Витязева сравнила уход США и СССР из Афганистана по двум фото. Она напомнила, как американцы в панике бежали из страны, стреляя по трупам, чтобы не нарваться на террориста. И как гордо уходили русские солдаты в конце прошлого века.

Витязева выложила в Telegram две фотографии, которые красноречиво показывают разницу между американскими и советскими военными. В первом случае запечатлён поднимающийся на борт самолёта генерал-лейтенант Крис Донахью - последний американский военный, покинувший Афганистан. Бежать силовику пришлось под покровом темноты, поэтому снимок был сделан с использованием ночного режима съёмки.

Другое фото показывает советского генерал-полковника, Героя Советского Союза Бориса Громова, который спокойно, без спешки покидал Афганистан средь бела дня.

Журналистка обратила внимание, что сбежавших американских военных западные СМИ пытаются выставить героями. И если их считать героями, то советские солдаты и вовсе были победителями, подчеркнула она.

Кстати, фото Громова в разных ракурсах сегодня одно из самых популярных в англоязычном сегменте Twitter,

- пишет Витязева в Telegram.



Скриншот: Telegram/Юлия Витязева Скриншот: Telegram/Юлия Витязева

Напомним, что обстановка в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить войска из этой страны. Боевики воспользовались ситуацией и примерно за месяц захватили всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены правительства бежали, а западные страны начали в экстренном порядке эвакуировать своих дипломатов.

Вывод советских войск из Афганистана, который осуществлялся с мая 1988 по февраль 1989 года, был более организованным и не привёл к немедленному падению афганского режима, как это произошло в 2021 году.

Вывод же американских войск прошёл примерно за месяц. Он сопровождался массовой паникой и давкой, когда афганцы хватались за шасси улетающих самолётов, лишь бы убраться из страны, а также терактами в Кабуле. Причём, как сообщил журналист телеканала RT Мурад Газдиев, американские военные в день теракта открыли огонь по толпе, опасаясь, что среди гражданских могут быть террористы. Кроме того, морпехи расстреливали трупы на земле, считая, что боевики могут притвориться мёртвыми.