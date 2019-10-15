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Американцы бегут: Сирия взяла Манбидж

15 октября 2019, 20:54  •  99 • Война
Сирийская арабская армия (САА) взяла под полный контроль Манбидж и разбросанные вокруг него населенные пункты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ.
«Сирийской правительственной армией установлен полный контроль над городом Манбидж и близлежащими населенными пунктами», — заявили в ведомстве.
Военная полиция России при этом продолжает патрулирование вдоль линии соприкосновения турецкой и сирийской армий к северо-западу от города. Взаимодействие с турками установлено, добавили в Минобороны.
Журнал Newsweek ранее сообщил, что
американские военные «фактически сдали его русским солдатам» из-за турецкой операции. Высокопоставленный чиновник в Пентагоне заявил, что силы США, занимавшие город, помогли российским войскам «обосноваться».
«Экскурсий мы не водили. Целью было взять с собой как можно больше нашего снаряжения и уничтожить все важное, что не можем взять», — отметил он.
В понедельник, 14 октября, президент США Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что вывел американские войска из Сирии. По его словам, части вооруженных сил США, «в основном», ушли с территории Сирии после того, как они полностью разгромили халифат «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Он добавил, что не будет против, если президент Сирии Башар Асад будет защищать курдов от нападения Турции.
«Я сказал своим генералам: почему мы должны воевать за Сирию и Асада, чтобы защищать землю нашего врага?» — написал Трамп. Он добавил, что
его устроит любой, кто захочет помочь курдам: «будь то русские, Китай или сам Наполеон Бонапарт».
Глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала Fox News ранее заявил, что американские войска в Сирии «попали в страшную ловушку», оказавшись между молотом и наковальней — наступающими в направлении друг друга турецкой и сирийской армиями. По словам Эспера, Вашингтон «не подписывался под таким» — воевать с Турцией, защищая сирийских курдов. Он также подчеркнул, что сил США в регионе явно недостаточно, чтобы остановить наступление турецкой армии — союзника Соединенных Штатов по НАТО.
Ранее Эспер сообщил о решении вывести из Сирии американских солдат численностью около 1 тыс. человек.
При этом американцы уже успели пострадать от турецкого оружия. Первый огневой контакт между союзниками по Североатлантическому альянсу произошел в районе города Кобани, передает газета The Washington Post. По данным источника издания, американские солдаты были обстреляны из турецкой гаубицы. Собеседники WP утверждают, что турецкая артиллерия знала о местонахождении американцев и обстреляла 155-мм снарядами их позиции на границе Сирии и Турции для того, чтобы оттеснить.
«Это оружие бьет по площадям... Мы бы никогда не стали делать ничего подобного с нашими партнерами», — добавил в разговоре с газетой источник. Он подчеркнул, что ситуация с обстрелом была намного страшнее, чем официальная версия Пентагона.
В Кремле с момента начала турецкого наступления на северо-востоке Сирии резких заявлений старались не делать. Президент РФ Владимир Путин призвал тщательно взвесить ситуацию, чтобы не подорвать процесс мирного урегулирования.
«Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря, и боевики просто могут разбежаться. Я не уверен, сможет ли турецкая армия взять это под контроль», — выразил опасения по поводу разгуливающих на свободе террористов ИГ российский лидер.
Накануне на границу с Турцией выдвинулись части регулярной армии Сирийской Арабской республики (САР). Курдские ополченцы накануне договорились с Дамаском, чтобы сирийцы заняли границу с Турцией и остановили бойню. За несколько дней военных действий стороны сообщили о сотнях убитых и раненых с обеих сторон.
Переговоры между курдами и сирийцами велись на российской воздушной базе Хмеймим.
Стоит отметить, что Москва готова вывести свои военные части с территории Сирии, если этого захочет правительство в Дамаске, сказал Путин
Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года по приглашению законного президента страны Башара Асада. Эта операция стала первой с момента распада СССР, когда российские военные приняли участие в боевых действиях за пределами бывшего СССР. В 2017 году президент России Владимир Путин прилетел на авиабазу Хмеймим и объявил перед военнослужащими Вооруженных сил России о разгроме ИГ и начале вывода российских подразделений.
В конце сентября 2018 года председатель комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев заявил, что безвозвратные потери России за три года военной кампании в Сирии составили 112 человек. Впоследствии это число возросло до 115 человек.

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