Американцы бегут из Сирии? Пока мир ждёт ответа Ирану, США эвакуируют военных - SANA

Американские военные, по информации SANA, покинули две базы на северо-востоке Сирии и движутся в направлении Ирака. Предварительно сообщается, что в колонне около 40 грузовиков, где находится военная техника.

В том числе, пустой осталась стоять база "Хораб-Джейр" в провинции Хасеке в направлении границы с Ираком, говорится в сообщении. С другой стороны, с базы в Шаддади выдвинулись 50 грузовиков с американскими военными и техникой, добавляют журналисты. Эта колонна движется в направлении к КПП аль-Валид на границе с Ираком.

Некоторые из грузовиков прибыли в Шаддади с юго-востока Сирии в провинциии Дейр-эз-Зор. По всей видимости, предпринятые шаги - это "подготовка к окончательному выводу оккупационных войск", пишут авторы агентства.

В то же время, военный эксперт Борис Рожин пишет, что "сирийские источники сообщают, что США эвакуируют базу "Аль-Джер" в провинции Хасаке". Однако "с учетом истории с "взломом" Кувейтского новостного агентства" он призывает дождаться "параллельных подтверждений из других источников". Дело в том, что ранее сообщалось, что США выводят войска из Кувейта, однако затем выяснилось, что информационное агентство, передавшее заявление, было взломано.

К слову, мир до сих пор в ожидании заявления президента США Дональда Трампа после атаки американской базы в Ираке. Нанесли ракетный удар военные Ирана, после чего Трамп сообщил, что "Все хорошо!" и призвал ждать расширенный комментарий. Тем временем, НАТО, как пишут "Невские новости", ждут реакции США на ракетную атаку Ирана. Как пояснили представители альянса, американцы не ведут с ними никаких консультаций касаемо отношений с Тегераном. Потому никаких комментариев на тему продолжения противостояния без Вашингтона они дать не могут.