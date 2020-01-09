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Американцы бегут из Сирии? Пока мир ждёт ответа Ирану, США эвакуируют военных - SANA
09 января 2020, 10:24 • 176 • Политика
Пока весь мир ждет ответа Ирану от президента США, как и обещал ранее Дональд Трамп, американские военные эвакуируются с баз в Сирии. По информации SANA, американцев выводят, по меньшей мере, с двух военных баз. Возникает резонный вопрос: американцы бегут из Сирии?
Американские военные, по информации SANA, покинули две базы на северо-востоке Сирии и движутся в направлении Ирака. Предварительно сообщается, что в колонне около 40 грузовиков, где находится военная техника.
В том числе, пустой осталась стоять база "Хораб-Джейр" в провинции Хасеке в направлении границы с Ираком, говорится в сообщении. С другой стороны, с базы в Шаддади выдвинулись 50 грузовиков с американскими военными и техникой, добавляют журналисты. Эта колонна движется в направлении к КПП аль-Валид на границе с Ираком.
Некоторые из грузовиков прибыли в Шаддади с юго-востока Сирии в провинциии Дейр-эз-Зор. По всей видимости, предпринятые шаги - это "подготовка к окончательному выводу оккупационных войск", пишут авторы агентства.
В то же время, военный эксперт Борис Рожин пишет, что "сирийские источники сообщают, что США эвакуируют базу "Аль-Джер" в провинции Хасаке". Однако "с учетом истории с "взломом" Кувейтского новостного агентства" он призывает дождаться "параллельных подтверждений из других источников". Дело в том, что ранее сообщалось, что США выводят войска из Кувейта, однако затем выяснилось, что информационное агентство, передавшее заявление, было взломано.
К слову, мир до сих пор в ожидании заявления президента США Дональда Трампа после атаки американской базы в Ираке. Нанесли ракетный удар военные Ирана, после чего Трамп сообщил, что "Все хорошо!" и призвал ждать расширенный комментарий. Тем временем, НАТО, как пишут "Невские новости", ждут реакции США на ракетную атаку Ирана. Как пояснили представители альянса, американцы не ведут с ними никаких консультаций касаемо отношений с Тегераном. Потому никаких комментариев на тему продолжения противостояния без Вашингтона они дать не могут.
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