Американцу обещали серьезный разговор с Лавровым после скандала с визами для русских

10 членов российской делегации не получили американскую визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, они не летят в США. Журналистам об этом рассказал сенатор Константин Косачев. "Нет оправданий", - заявил он.

Демарш, на самом деле, необъясним. Дело в том, что американская сторона обвиняет российскую в нарушении регламента. Однако по факту нарушений не было. Бумаги российских делегатов на получение визы просто вернули назад с формулировкой "рано сдали". Официальный представитель МИД России Мария Захарова полагает, что эта выходка станет главной темой для обсуждения министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Майком Помпео.

Тут стоит обратить внимание на главную деталь. США саботируют визит России на международной площадке ООН. Куда наши представители едут не в гости, а работать. Таким образом, Вашингтон нарушает взятые на себя обязательства.

"Это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя Всемирную организацию", - подчеркнула Мария Захарова.

Вероятно, после огласки решение с визами и будет пересмотрено. Однако пока отмечается, что российские делегаты в США не едут.