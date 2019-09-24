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Американцу обещали серьезный разговор с Лавровым после скандала с визами для русских
24 сентября 2019, 14:39 • 202 • Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США. Теперь американцу обещали серьезный разговор с Лавровым.
10 членов российской делегации не получили американскую визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, они не летят в США. Журналистам об этом рассказал сенатор Константин Косачев. "Нет оправданий", - заявил он.
Демарш, на самом деле, необъясним. Дело в том, что американская сторона обвиняет российскую в нарушении регламента. Однако по факту нарушений не было. Бумаги российских делегатов на получение визы просто вернули назад с формулировкой "рано сдали". Официальный представитель МИД России Мария Захарова полагает, что эта выходка станет главной темой для обсуждения министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Майком Помпео.
Тут стоит обратить внимание на главную деталь. США саботируют визит России на международной площадке ООН. Куда наши представители едут не в гости, а работать. Таким образом, Вашингтон нарушает взятые на себя обязательства.
"Это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя Всемирную организацию", - подчеркнула Мария Захарова.
Вероятно, после огласки решение с визами и будет пересмотрено. Однако пока отмечается, что российские делегаты в США не едут.
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