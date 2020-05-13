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Американцев заставят ответить за ложь о коронавирусе в России

13 мая 2020, 23:55  •  93 • Политика
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва потребует от двух западных изданий опровергнуть недостоверную информацию о гибели от эпидемии в нашей стране
Россия обратится к Генсеку ООН Антониу Гуттерешу, к представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру, главе ЮНЕСКО Одре Азуле в связи с публикациями Financial Times и The New York Times о якобы занижении данных о смертности от коронавируса в России. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
Москва подготовила соответствующие письма международным организациям, в которых данные статьи представлены в качестве примера "инфодемии", с которой ранее призвал мир бороться генсек ООН, сообщила российский дипломат.
Кроме того, на Смоленской площади требуют от Financial Times и The New York Times опровергнуть свои публикации с дезинформацией о количестве умерших россиян во время пандемии. По ее словам, такие письма также уже готовы.
"Они завтра же будут вручены главным редакторам через наши посольства в США и Британии", – цитирует РИА "Новости" Захарову.
Ранее комиссия Госдумы попросила МИД принять меры к New York Times и Financial Times после материалов о COVID-19 вплоть до лишения аккредитации в России.
Напомним, как утверждают в FT, в нашей стране число летальных исходов от коронавирусного заболевания якобы на 72% больше, чем гласят официальные цифры.
Между тем, как разъяснил главный внештатный специалист по патологической анатомии Москвы Олег Зайратьянц, диагностика смерти от COVID-19 имеет ряд особенностей. Так, если у скочавшегося была пневмония и положительный ПЦР-тест на вирус, патологоанатом может написать в заключении, что гибель пациента наступила от коронавируса.
Однако, если у человека всю жизнь были проблемы с сердцем и перенес инфаркт, или он страдал другими хроническими заболеваниями, и при этом еще выявлен COVID-19, то было бы неверно фиксировать в качестве причины его смерти именно вирус. Данные оперштаба по смертности, подчеркнул специалист, являются точной информацией, где учитываются результаты вскрытия умершего.

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