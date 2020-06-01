Американцев загоняют по домам: В столице США объявлен комендантский час

На фоне неутихающих протестов и беспорядков в США власти Вашингтона объявили о введении в американской столице комендантского часа. Запрет на передвижение по городу в тёмное время суток начинает действовать с понедельника, 1 июня.

Уточняется, что комендантский час вводится на двое суток. Он будет начинаться с 19 часов по местному времени и длиться до самого утра. Об этом рассказала мэр Вашингтона Мюриел Баузер.

"Власти столицы США вводят комендантский час в понедельник с 19 часов по местному времени сроком на двое суток", - объявила она.

Напомним, что беспорядки, погромы и акции протеста вспыхнули по всей стране после публикации в Сети ролика, на котором американский полицейский убивает чернокожего подозреваемого, прижав его шею ногой к асфальту. На протяжении всего видео жертва молит о пощаде, пока не теряет сознание.