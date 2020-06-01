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Американцев загоняют по домам: В столице США объявлен комендантский час

01 июня 2020, 22:55  •  82 • Политика
Из-за протестов и беспорядков в США власти Вашингтона вводят комендантский час. Пока - на двое суток. "Власти столицы США вводят комендантский час в понедельник с 19 часов по местному времени", - сообщила мэр Мюриел Баузер.
На фоне неутихающих протестов и беспорядков в США власти Вашингтона объявили о введении в американской столице комендантского часа. Запрет на передвижение по городу в тёмное время суток начинает действовать с понедельника, 1 июня.
Уточняется, что комендантский час вводится на двое суток. Он будет начинаться с 19 часов по местному времени и длиться до самого утра. Об этом рассказала мэр Вашингтона Мюриел Баузер.
"Власти столицы США вводят комендантский час в понедельник с 19 часов по местному времени сроком на двое суток", - объявила она.
Напомним, что беспорядки, погромы и акции протеста вспыхнули по всей стране после публикации в Сети ролика, на котором американский полицейский убивает чернокожего подозреваемого, прижав его шею ногой к асфальту. На протяжении всего видео жертва молит о пощаде, пока не теряет сознание.

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