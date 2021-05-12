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Американцев сжиганием манекена предупредили об опасности
12 мая 2021, 22:15 • 68 • В мире
В США на фоне ажиотажного спроса на бензин призвали граждан не заливать топливо в пластиковые пакеты. Специалисты отмечают, что использование неподходящей тары грозит серьёзными рисками. Комиссия США по безопасности потребительских продуктов даже привела видео со сжиганием манекена в качестве наглядного примера.
В комиссии США по безопасности потребительских продуктов сделали предупреждение для граждан о хранении бензина. Из-за остановки крупнейшего трубопровода Colonial Pipeline на заправках в стране возникли перебои, что вызвало ажиотаж у автовладельцев.
В комиссии предостерегли американцев: наливать бензин в неподходящую для этого тару не стоит.
Для наглядности обнародовано видео о том, что это грозит самопроизвольными возгораниями и пожаром. На записи продемонстрировано, как от струи бензина воспламеняется манекен.
"Не наполняйте бензином пластиковые пакеты", - говорится в заявлении комиссии в Twitter.
Эксперты отмечают, что, несмотря на кажущуюся простоту этой рекомендации, к ней стоит прислушаться.
"Мы знаем, что это звучит очень просто, но, когда люди находятся в безвыходном положении, они перестают ясно думать и берут на себя риски, которые могут привести к смертельным последствиям. Если вы знаете кого-либо, кто собирается использовать для бензина ёмкость, которая не предназначена для топлива, скажите ему, что это опасно", - говорится в заявлении, передаёт РИА Новости.
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