Американцев сжиганием манекена предупредили об опасности

В США на фоне ажиотажного спроса на бензин призвали граждан не заливать топливо в пластиковые пакеты. Специалисты отмечают, что использование неподходящей тары грозит серьёзными рисками. Комиссия США по безопасности потребительских продуктов даже привела видео со сжиганием манекена в качестве наглядного примера.

В комиссии США по безопасности потребительских продуктов сделали предупреждение для граждан о хранении бензина. Из-за остановки крупнейшего трубопровода Colonial Pipeline на заправках в стране возникли перебои, что вызвало ажиотаж у автовладельцев.

В комиссии предостерегли американцев: наливать бензин в неподходящую для этого тару не стоит.

Для наглядности обнародовано видео о том, что это грозит самопроизвольными возгораниями и пожаром. На записи продемонстрировано, как от струи бензина воспламеняется манекен.

"Не наполняйте бензином пластиковые пакеты", - говорится в заявлении комиссии в Twitter.

Эксперты отмечают, что, несмотря на кажущуюся простоту этой рекомендации, к ней стоит прислушаться.

"Мы знаем, что это звучит очень просто, но, когда люди находятся в безвыходном положении, они перестают ясно думать и берут на себя риски, которые могут привести к смертельным последствиям. Если вы знаете кого-либо, кто собирается использовать для бензина ёмкость, которая не предназначена для топлива, скажите ему, что это опасно", - говорится в заявлении, передаёт РИА Новости.