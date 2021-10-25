Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Историк рассказал, что будет с Западной Украиной. Есть только три сценария и все...
Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок
На скидку от Киева ответили шуткой: "Газпром" предложил Зеленскому роя...
Политолог объяснил бесполезность слов Зеленского о скидке на транзит газа в Евро...
Главная / Политика

Американцев сводили с ума сверчки-диверсанты: Захарова о "заговоре" против США

25 октября 2021, 22:20  •  118 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о "заговоре" против США и отметила, что "правда оказалась смешнее троллинга". Американцев сводили с ума сверчки-диверсанты.
В Гаване американские дипломаты заявили, что на них оказывается воздействие непонятного толка. Из-за него болит и кружится голова, появляется звон в ушах. США предположили, что это происки "внешних врагов". Но этим дело не ограничилось.
"Страдают американские дипломаты по всему миру", - констатировала Захарова в своём Telegram-канале.
"Воздействие" американские дипломаты ощущали в Вене, Ханое, Берлине и, как недавно стало известно, в Боготе. В 2018 году эксперты по заказу Госдепа США провели секретное расследование. СМИ сообщили, что они выясняли причины "гаванского синдрома". Их выводы были рассекречены.
"И тут, как это нередко случается с партнёрами, правда оказалась смешнее троллинга "русских хакеров", - не удержалась от замечания представитель МИД.
Выяснилось, что американцев сводили с ума сверчки-диверсанты. Речь идёт о вполне реальных насекомых вида anurogryllus celerinictus - короткохвостых сверчках. Захарова отвергла мысль, что теперь виновников покарают. Например, устроят против них маленькую победоносную войну, заточат в спецкамерах Гуантанамо и будут крутить по ночам рок-баллады.
"Как, спросите вы, могло так случиться, что из года в год Госдеп штамповал новости о коварстве очередного мирового заговора, в центре которого оказались банальные насекомые? Да так, собственно, у них во всём", - констатировала Мария Захарова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





118
Источник
Похожие новости
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
25 октября 2021, 05:25
МИД Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о талибах*
25 октября 2021, 09:30
За шуткой кроется послание: в Раде объяснили слова Лаврова о прошлом Зеленского
25 октября 2021, 13:00
Путин поручил правительству защитить Россию от проблемы ЕС: У кабмина есть ровно неделя
25 октября 2021, 13:00
"Военную хитрость" по-украински наглядно показали очевидцы
25 октября 2021, 08:55
Нужно было слушать русских: Армия Судана взбунтовалась
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 октября 2021, 01:20
"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба русс...
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
25 октября 2021, 05:25
МИД Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о талибах*
25 октября 2021, 00:05
«Пришлось отматывать назад»: почему в бундестаге осудили слова Крамп-Карренбауэр о пр...
25 октября 2021, 09:30
За шуткой кроется послание: в Раде объяснили слова Лаврова о прошлом Зеленского
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 октября 2021, 05:35
"Где в Европе газ добывается?": Тимошенко заявила о большом обмане украинцев
23 октября 2021, 00:20
Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок
23 октября 2021, 17:15
Каспаров опешил во время эфира на "Эхе Москвы": "Это считается хорошей новостью?"
24 октября 2021, 09:35
Россия в 2022 году может остаться без урожая
24 октября 2021, 16:35
Грядет апокалипсис! Нардеп Волошин оценил слова Путина о размещении американских ракет на украинской земле
19 октября 2021, 01:15
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявлении Латвии, Литвы и Эстонии
20 октября 2021, 00:00
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.