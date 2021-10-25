Американцев сводили с ума сверчки-диверсанты: Захарова о "заговоре" против США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о "заговоре" против США и отметила, что "правда оказалась смешнее троллинга". Американцев сводили с ума сверчки-диверсанты.

В Гаване американские дипломаты заявили, что на них оказывается воздействие непонятного толка. Из-за него болит и кружится голова, появляется звон в ушах. США предположили, что это происки "внешних врагов". Но этим дело не ограничилось.

"Страдают американские дипломаты по всему миру", - констатировала Захарова в своём Telegram-канале.

"Воздействие" американские дипломаты ощущали в Вене, Ханое, Берлине и, как недавно стало известно, в Боготе. В 2018 году эксперты по заказу Госдепа США провели секретное расследование. СМИ сообщили, что они выясняли причины "гаванского синдрома". Их выводы были рассекречены.

"И тут, как это нередко случается с партнёрами, правда оказалась смешнее троллинга "русских хакеров", - не удержалась от замечания представитель МИД.

Выяснилось, что американцев сводили с ума сверчки-диверсанты. Речь идёт о вполне реальных насекомых вида anurogryllus celerinictus - короткохвостых сверчках. Захарова отвергла мысль, что теперь виновников покарают. Например, устроят против них маленькую победоносную войну, заточат в спецкамерах Гуантанамо и будут крутить по ночам рок-баллады.

"Как, спросите вы, могло так случиться, что из года в год Госдеп штамповал новости о коварстве очередного мирового заговора, в центре которого оказались банальные насекомые? Да так, собственно, у них во всём", - констатировала Мария Захарова.