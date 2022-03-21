Американцев регулярно ловят за руку

Американская экспансия многогранна. Её чисто военные проявления общеизвестны. Но есть у неё ещё один аспект, вызывающий немало вопросов. К примеру, зачем США такое количество биолабораторий по всему миру? И почему их финансирование проходит в основном по бюджету Пентагона? Попробуем ответить на эти вопросы исходя из доступной сегодня информации.

Сюжет: Украинский кризис

Версия первая

Самое «вегетарианское» предположение связано с событиями более чем сорокалетней давности – катастрофой на Чернобыльской атомной электростанции. В её причинах нет вины американцев, здесь дело в бездарности наших руководителей. Но не будем задерживаться на этом – посмотрим на медицинскую и гуманитарную помощь, организованную американцами после случившейся чернобыльской трагедии.

Она выстроена очень грамотно и кумулятивно. А именно: наблюдение и лечение пострадавших на территориях Украины, Белоруссии и Российской Федерации было направлено прежде всего на изучение биологических последствий воздействия этой аварии на природу, на здоровье людей разных возрастов и поколений, а также на географию их распространения. Благодаря позиции тогдашних советских (а потом и ельцинских) руководителей, готовых просто лечь под «священную» Америку, американцы максимально выжали очень важную для себя уникальную информацию за относительно небольшие средства. С учётом неисчезающей угрозы ядерной войны и непрекращающихся техногенных катастроф (Фукусима) эта информация бесценна. Ведь с её помощью можно построить ещё и модели созревания и распространения бактериологических и вирусологических инфекций в естественных условиях.

Кроме того, элементы лучшей в мире противоэпидемической инфраструктуры, созданные в СССР и оказавшиеся в «свободном плавании» на территориях его разделённых республик, тоже использованы «на халяву» предприимчивыми заморскими исследователями. В результате в их распоряжении оказалась настоящая мегалаборатория, состоящая не из стен и колб с пробирками, а из огромного пространства и многомиллионного населения, которому не обязательно даже оказывать помощь, а достаточно просто собирать материалы, чтобы обезопасить население «высшего сорта» (из другой страны).

Версия вторая

Здесь уместно привести исторические примеры воздействия биологических микроорганизмов на страны, армии, континенты.

Ужасающая катастрофа случилась на территории Ирландии в середине XIX века. Картофельные посевы в этой стране уничтожила эпидемия грибка Phytophthora infestans. За шесть лет эпидемии погибли до полутора миллионов человек. С учётом последовавшей эмиграции население страны к XX веку составило лишь 4 млн 459 тыс. человек – половину от доэпидемического уровня. Кстати, в Ирландию фитофтора «импортирована» с картофелем из США и из других стран Америки после череды засух в Европе.

Ещё исторический пример: в Крымскую войну самые большие потери личного состава наблюдались не от пуль и снарядов, а от дизентерии (на 10 убитых и умерших от ран приходилось 37 умерших от заболеваний). Впрочем, во многих предыдущих войнах соотношение потерь было сходным.

Роль инфекции вписана в сам архетип обретения американцами собственной свободы. Наполеону пришлось отправить своего шурина, генерала Леклерка, для подавления бунта на Гаити. Там он и 27 тыс. его воинов были истреблены жёлтой лихорадкой, не затронувшей местных жителей. Тогда Наполеон свернул свои имперские планы на американском континенте и продал территорию Луизианы Соединённым Штатам (иначе им пришлось бы брать её войной у Франции). Так перед Новым Светом открылись стратегические просторы.

Одна из современных биологических опасностей – очень странно и резко ставшая крайне заразной и патогенной африканская чума свиней. Либо это результат бездарной хозяйственной деятельности человека, либо этому вирусу просто «помогли» модифицироваться так, что он не боится даже кислоты. А ведь свинина – один из главных источников белка: даже если биологическая напасть и пройдёт мимо, экономических потерь человеку не избежать.

Унеся миллионы жизней, ковид тоже никуда не ушёл – сейчас он перегруппировывается и мутирует. Неизвестно, кто дал импульс этому вирусу

Эти примеры показывают, сколь велики и разнообразны могут быть потери от инфекций. Сейчас опять всё возвращается на круги своя с той лишь разницей, что теперь можно конструировать эпидемии и их воздействие не только на отдельного человека, но и на целые сообщества людей. И здесь уместно вспомнить фразу одного умного человека – В.И. Ленина: «Формально правильно, а по существу – издевательство». Даже если манипуляции с патогенами растений и животных формально не попадают под конвенции, они могут нанести не меньше (если не больше) вреда, чем прямые воздействия патогенов типа чумы или туляремии.

Кстати, дефолиант «оранжевый агент» («эйджент оранж»), которым американцы опыляли джунгли во время войны во Вьетнаме, тоже формально не химическое оружие. Его применяли «всего лишь» для оголения деревьев по тактическим соображениям: чтобы сверху видеть противника в зарослях. Но онкологические последствия от контактов с высокотоксичной примесью к нему (различными диоксинами) страшны. Американцы очень тщательно, рационально их изучили (причём пострадавших собственных граждан для этого у них тоже хватало). Но кроме чисто медицинских выводов в подобных обстоятельствах кроются и возможности для «выуживания» алгоритмов ведения бактериологической войны с обходом всех существующих конвенций.

Правда, тщательное изучение путей мигрирующих носителей патогенов (летучих мышей, диких уток и пр.) и самих патогенов, равно как и выделение больших средств на эти работы, можно назвать разработкой превентивных мер для борьбы с эпидемиями. Но тогда возникает вопрос: почему же при столь мощном финансировании огромного количества лабораторий (на одной только территории Украины – не менее 15) происходят серьёзные вспышки инфекционных заболеваний? Украина до сих пор остаётся зоной аномального распространения кори и полиомиелита, уж не говоря про вспышку туляремии при отсутствии вакцины против неё, о чём сообщал Сумской областной лабораторный центр. И это почему-то не вызвало никаких спасательных действий со стороны «всё изучивших» американских «лаборантов», которых, по признанию самого посольства США в Киеве в апреле 2020 года, курирует Пентагон. Эти лаборатории «появились ещё при президенте Кучме, затем закрылись при Януковиче, а после майдана снова заработали», – утверждает болгарская журналистка-расследователь Диляна Гайтанджиева. Согласно её материалам, Пентагон провёл биологические исследования над 4400 солдатами на Украине и 1000 в Грузии на проверку антител против 14 патогенов (так называемый проект GG-21, согласно которому результаты анализа не предоставляются участникам исследования, а «обо всех случаях смерти добровольцев будет незамедлительно сообщено»).

А где же созидательное действие наработанных методик в виде помощи пострадавшему населению?

Ещё больше вопросов вызывает взаимодействие американцев с военным преступником, генерал-лейтенантом Сиро Исии, разрабатывавшим со своим «отрядом № 731» бактериологическое оружие (образцы испытывались на пленных – замучены не менее 3 тыс. человек только с 1940 по 1945 год), а также «исследовавшим» порог выживаемости при применении экстремальных температур, химреактивов и механических воздействий. Этот изувер-доктор в 1946 году получил от правительства США иммунитет от преследований (в то время как его подельники были осуждены) и консультировал в Мэриленде, в военной лаборатории, американских микробиологов почти до своей смерти в 1959 году. Чему учились американцы у военного преступника, на чьей совести смерти не только огромного числа китайских солдат, но и пленных американских лётчиков? Выстраиванию своего «биохимического ассортимента» для будущих войн с Советским Союзом!

Кстати