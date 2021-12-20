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Американцев просят не ездить на Украину: там ковид, преступность и русские

20 декабря 2021, 23:45  •  34 • Политика
Власти США просят американцев не ездить на Украину. Граждан предупредили об опасностях: ковид, преступность и русские.
Государственный департамент США рекомендует гражданам избегать поездок на Украину. Соответствующий пресс-релиз появился в понедельник на сайте посольства США в Киеве.
Первая причина - это угроза "вторжения" русских войск. Тема, которую близкие к демократам СМИ раскручивают уже второй месяц и которая пока ничем не была подтверждена. Тем не менее "русское вторжение" практически каждый день обсуждают в высоких кабинетах США и Европы.
Вторая причина - высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на Украине. Подразумевается, что Киев провалил кампанию по вакцинации, а проведённая медицинская реформа подорвала возможности системы здравоохранения отвечать на вызовы эпидемии.
Третья причина - высокий уровень преступности и социальная напряжённость в обществе. Люди недовольны властью, затянувшейся войной и высокими тарифами.
Госдепартамент продолжает рекомендовать гражданам США не ездить на Украину из-за COVID-19 и возросших угроз со стороны России. Соблюдайте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков,
- говорится в сообщении.
Далее американцам советуют не ездить в "оккупированный" Крым. Госдеп утверждает, что русские власти "произвольно сажают в тюрьмы иностранцев и местное население", которое выступает против Москвы.
Не рекомендуется ездить в Донецк и Луганск. Там "угрожают, похищают и задерживают". Кроме того, в ДНР и ЛНР "преступления против иностранцев - обычное дело".
Впрочем, и на подконтрольной Киеву территории расслабляться не стоит. Там, особенно в Киеве, регулярно проходят акции протеста, которые часто перерастают в беспорядки. Госдеп напоминает, что уже были случаи политических убийств и взрывов. Не забыло внешнеполитическое ведомство и о бандах националистов, которые нападают на "группы меньшинств и на полицию".

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