Американцев озолотят за угнетённых предков. Правда, не всех и не сразу. На первом этапе долларами осыплют жителей городка Эванстон неподалёку от Чикаго.

Городские власти намерены выделить 10 миллионов долларов на выплату репараций горожанам. Сразу из бюджета такую сумму не выкроить, поэтому процесс растянут на десять лет.

Телеканал NBC News сообщил, что американцев озолотят за угнетённых предков, выплатив по 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей) за каждого. Потратить выплату можно будет только на улучшение жилищных условий.

Чтобы получить эти деньги, нужно будет предоставить официальные документы, что близкие темнокожие родственники жили в Эванстоне в 1919-1969 годах. Доказать придётся и то, что предок пострадал от дискриминации в вопросах жилья из-за городских постановлений, политики или практики.

Решение о выплате репараций было одобрено властями Эванстона ещё в 2019 году. Они объяснили это стремлением исправить исторический расизм и дискриминацию. Мера поддержки темнокожим жителям города - это прецедент. В ряде штатов подобное обсуждают, но нигде начислений пока не производят.

Оформление документов и начисление репараций начнутся после итогового голосования в городском совете. Оно намечено на 22 марта.