Американцев, остановивших наш военный конвой в Сирии, высмеяли в Сети: "Смелые, только когда русские без Ми-35"

Напомним, патруль российских военных, направлявшийся в северо-восточную часть Сирии, был остановлен американцами, преградившими дорогу нашему БТР. Об этом рассказали "Рамблер Новости". Инцидент спровоцировал серьёзные пробки на КПП и вызвал гнев местных жителей. По мнению некоторых, ситуация была бы в корне иной, если бы русские появились в сопровождении Ми-35, который буквально наводит ужас на солдат США.

В подобных инцидентах, уверены комментаторы, боевая машина в небе может стать наиболее весомым аргументом, ведь Ми-35 может в несколько мгновений уничтожить не только американские бронетранспортёры, но и весь КПП.

Местные жители уверяют, что, когда российские военные появляются в северо-восточной Сирии в сопровождении вертолётов, американцы странным образом не попадаются им на дороге. "Смелые, только когда русские без Ми-35", - язвительно говорят сирийцы, чьи комментарии приводит Авиа.про, показывая твитт.

Показательным стал случай в середине января, когда наш Ми-35М напугал сторонников Рабочей партии Курдистана на севере Сирии, которые пытались забросать камнями российско-турецкий патруль. Появление в небе крылатой машины произвело на нападавших неожиданно успокаивающий эффект.

Напомним также, что 18 января группировка боевиков, вооружённых боевыми машинами пехоты и танками, совершила атаку на сирийскую армию в районе населённого пункта Абу-Джреф. Получив отпор, террористы отошли, однако на следующий день атаки продолжились, сообщает "РИА Новости". "Продвижение боевиков составило до 1,2 км в глубину и до 500 м по фронту", - рассказал генерал-майор Юрий Боренков, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.