Американцев наказали в Сирии ракетным ударом

Американских солдат наказали ракетным ударом в Сирии, в результате чего несколько человек получили ранения. Кто атаковал военных, пока неизвестно.

Военная база США, расположенная недалеко от сирийского города Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному обстрелу. Несколько американских солдат получили ранения и были госпитализированы, сообщает "Катехон" со ссылкой на израильский телеканал Aletejah.

Кто именно осуществил обстрел, пока неизвестно. По одним данным, это могут быть проиранские ополченцы, которые воюют на стороне правительственной армии Сирии. По другой - боевики террористических организаций.

Иранские СМИ сообщают, что атакованная база была "штабом американских войск для разграбления нефтяных ресурсов Сирии". Официальный Дамаск ранее уже заявлял, что оставшиеся в Сирии американские войска захватили вместе с курдами сирийские нефтяные месторождения, незаконно добывают чёрное золото и вывозят его контрабандой за границу.

Сирийские же СМИ, которые контролирует оппозиция, утверждают, что база принадлежит "Сирийским демократическим силам" - поддерживаемому США военному альянсу сирийской оппозиции, который состоит преимущественно из курдов.

Напомним, военные США находятся в Сирии незаконно. У американцев нет ни разрешения на военное присутствие, ни официального мандата Совбеза ООН.