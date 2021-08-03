Американцев исключили из честной игры на Олимпиаде • 378 • Аналитика © РИА Новости / Алексей Филиппов Российские олимпийцы проявили в Токио поистине византийское коварство. Приехали с урезанной по самое не могу командой: десять легкоатлетов вместо обычных ста — это вообще как? Выдержали девятый вал пропагандистского хейта. Выступают в нейтральной форме без флага и гимна. Сдают анализы на допинг практически в круглосуточном режиме — посмотрите хотя бы на издевательства над Софьей Великой. И умудряются при этом побеждать. Первый концерт Чайковского довольно прочно уже вдолбился в подкорку зрителям. "Трам-там-там-там!" — вздрагивают по ночам американские пловцы и французские саблистки. Подождите. Мы же так не договаривались. По плану российские спортсмены должны были приехать и все проиграть. Они же, по версии западных партнеров, все на допинге. Как же так? Но успех российской сборной стал живым и наглядным доказательством, что вся эта история с "допингом", подменами тестов и усами Родченкова была очередным бредовым фейком — типа бесконечных историй про "Новичок". А на игле сегодня сидят, причем массово и совершенно официально, сотни и тысячи западных — прежде всего американских — спортсменов. Отмазка у них совершенно простая, она называется "терапевтическое исключение". Злые языки называют ее "лицензией на допинг". Достать ее совсем не сложно. Спортсмен предоставляет в свой национальный антидопинговый комитет справку от врача и без особых проблем получает право на использование запрещенных веществ. Ассортимент химии чрезвычайно широк. Тут и лекарства от астмы, которые в промышленных масштабах потребляют норвежские лыжники. И анаболики, в использовании которых постоянно подозревают теннисисток, сестер Вильямс. И разнообразные психотропы, с которыми, по всей вероятности, связаны проблемы американской гимнастки Симоны Байлз на Олимпиаде в Токио. Занятно то, что выдача подобных разрешений и их содержание сугубо секретны. Это типа медицинские данные спортсменов, вещь личная, интимная. Отчетность национальных антидопинговых комитетов составляется так, чтобы никто ничего не понял. Австралийские активисты, пытающиеся реально бороться с допингом, выяснили, например, что в 2012 году в стране выдавали терапевтические исключения на 37 сильнодействующих лекарственных средств — от инсулина до риталина. Однако сколько конкретно разрешений на каждый препарат было выдано и кому, никто просто не знает. Только несколько хакерских взломов баз данных WADA (Всемирного антидопингового агентства) позволили удостовериться в очевидном: ведущие западные спортсмены регулярно травились разнообразной химией в попытке обойти конкурентов. Адский коктейль из морфина, викодина, триамцинолона находили в анализах легендарного британского бегуна Мо Фара. Никто, однако, не поставил под сомнение его олимпийское золото. О дисквалификации и речи не было. Королева Великобритании посвятила его в рыцари, и Мо продолжил свою спортивную карьеру. Он поехал бы и в Токио — если бы сумел пройти отбор в сборную. Запрещенные вещества на протяжении нескольких лет находили в допинг-пробах сестер Уильямс и Симоны Байлз. Но все три спортсменки были допущены до соревнований и выиграли все, что могли. Размах проблемы напугал даже ко многому привычных американцев. Несколько лет назад популярный журнал USA Today попытался провести расследование, написал письмо в WADA. Типа, а правда ли все так плохо с анализами сестер Вильямс? А не стоит ли взять и опубликовать данные по терапевтическим исключениям? Пусть общественность узнает, чем ширяются легендарные спортсмены. Всемирная антидопинговая организация не ответила на запрос. Никакой информации рассекречено так и не было. Журналистам пришлось удовольствоваться официальным заявлением Американского антидопингового агентства о том, что сестры Вильямс и примкнувшая к ним Байлз ни в чем не виноваты. Байлз тогда пояснила, что с детства страдает гиперактивностью и дефицитом внимания и поэтому WADA разрешает ей принимать риталин. К чему это привело, весь мир увидел в Токио. Риталин является мощным психостимулятором, в просторечии его называют "кокаином для бедных". Правила его провоза через границу очень сложны, во время пандемии они были ужесточены еще больше. По словам людей, знакомых с ситуацией, тренер Симоны Байлз не смог привезти в Японию запас риталина, требовавшийся его подопечной. Оставшись без привычного лекарства, знаменитая гимнастка снялась с соревнований, бросив на произвол судьбы свою команду. Американские СМИ провозгласили ее героиней, разразились сентиментальными текстами. Назовем, однако, вещи своими именами. На глазах у всего мира ведущая американская спортсменка переживала банальную наркотическую ломку. Чтобы отвлечь внимание публики от этого позора, глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт обрушился на русских спортсменов: "Россия заслуживает сурового наказания и продолжает мошенничать". Послушайте, но это же тот же самый Тайгарт, который недавно покарал американскую бегунью Ша'Карри Ричардсон одним чисто символическим месяцем дисквалификации. Ричардсон накурилась марихуаны прямо перед стартом. Обычно за такое WADA дисквалифицирует на четыре года. А сейчас Тайгарт обвиняет Россию в "государственной поддержке допинга" и предлагает опубликовать все допинг-пробы олимпийцев. Что ж, в добрый путь. Российским спортсменам бояться нечего, МОК только что подтвердил, что никаких положительных проб у них нет. А вот на анализы американских спортсменов посмотреть будет занятно. Там, похоже, уже вся таблица Менделеева. Русские привыкли к прессингу на международных соревнованиях. Но политизированность токийской Олимпиады просто зашкаливает. Не в силах победить в честном бою, западные партнеры изощряются в провокациях, вранье, откровенных наездах. "О спорт, ты — война!" — американцам стоило бы переделать олимпийский слоган, нынче это модно. Все это вызывает только жалость, конечно. Ту ненависть, которая сегодня изнутри раздирает американское общество, эти несчастные спортсмены проецируют вовне. Они неистово пытаются превратить мирные Олимпийские игры в поле боя. Высоколобые аналитики называют это "экспортом хаоса", видят тут стратегические цели. Но все чаще кажется, что это просто инстинкт. Иначе партнеры уже просто не могут. Безнаказанное употребление наркотиков и запрещенных веществ американскими спортсменами, возможно, даст им какие-то победы. Но на длинной дистанции это по-настоящему страшная вещь. Уже несколько поколений американских детей приучены к мысли, что стать звездой спорта можно, только если с малых лет накачивать себя разнообразной дрянью. Это беззаконие будут покрывать тренеры, врачи, Трэвис Тайгарт, все вплоть до президента. Что это, если не "государственная поддержка допинга"? WADA стоило бы заняться американцами — во имя будущего большого спорта. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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