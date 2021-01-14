Американцев атакует штамм Columbus: В США обнаружили три новые генные мутации коронавируса

После активного распространения британской мутации коронавируса по миру в Америке обнаружили свой новый штамм. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на учёных из университета Огайо в США. Новая мутация уже получила название "штамм Columbus".

Исследователи сообщили о том, что обнаружено аж три новые генные мутации коронавируса. У одного из штаммов даже обнаружили сходство с британским "собратом" и допустили, что он "вероятно, возник из штамма вируса, уже присутствующего в Соединённых Штатах".

"Однако штамм Columbus стал доминирующим в городе и включает три другие генные мутации, которые ранее не встречались вместе у SARS-CoV-2", - сообщает СМИ.

По мнению зампредседателя отдела молекулярной патологии в штате Огайо и ведущего автора исследования доктора Дэна Джонса, "новый штамм Columbus имеет ту же генетическую основу, что и предыдущие ранее изученные случаи". Однако "эти три мутации представляют собой значительную эволюцию".

Учёный в то же время отметил, что пока слишком рано определять, насколько более заразным может быть "штамм Columbus".