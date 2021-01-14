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Американцев атакует штамм Columbus: В США обнаружили три новые генные мутации коронавируса
14 января 2021, 21:45 • 42 • В мире
CNBC сообщает о том, что учёные из университета Огайо в США обнаружили три новые генные мутации коронавируса. Атаковавший американцев штамм назвали "штаммом Columbus" и исследователи говорят о "значительной эволюции" новых мутаций.
После активного распространения британской мутации коронавируса по миру в Америке обнаружили свой новый штамм. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на учёных из университета Огайо в США. Новая мутация уже получила название "штамм Columbus".
Исследователи сообщили о том, что обнаружено аж три новые генные мутации коронавируса. У одного из штаммов даже обнаружили сходство с британским "собратом" и допустили, что он "вероятно, возник из штамма вируса, уже присутствующего в Соединённых Штатах".
"Однако штамм Columbus стал доминирующим в городе и включает три другие генные мутации, которые ранее не встречались вместе у SARS-CoV-2", - сообщает СМИ.
По мнению зампредседателя отдела молекулярной патологии в штате Огайо и ведущего автора исследования доктора Дэна Джонса, "новый штамм Columbus имеет ту же генетическую основу, что и предыдущие ранее изученные случаи". Однако "эти три мутации представляют собой значительную эволюцию".
Учёный в то же время отметил, что пока слишком рано определять, насколько более заразным может быть "штамм Columbus".
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