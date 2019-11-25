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«Американцам следует обратить на это внимание»: как на слушаниях по импичменту Трампа обсуждали RT

25 ноября 2019, 11:09  •  25 • Украина
В ходе публичных слушаний по вопросу об импичменте Дональда Трампа конгрессмены обратили внимание на телеканал RT. Его назвали «пропагандистской машиной» и «орудием для воздействия» на политику других стран. В этом контексте на слушаниях «проанализировали» материалы RT о добыче сланцевой нефти, которые конгрессмены сочли «попыткой повлиять на государственную политику США».
 
© RT; Erin Scott/Reuters
 

Телеканал RT обсудили в ходе публичных слушаний в конгрессе по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа. Участники дискуссии назвали канал «пропагандистской машиной» в ходе дачи показаний одного из свидетелей.

Это произошло во время выступления Фионы Хилл — бывшего специального помощника президента и старшего директора по вопросам Европы и России в аппарате Совета национальной безопасности США. Она занимала этот пост с апреля 2017-го по август нынешнего года.

  • О телеканале RT упомянули в ходе публичных слушаний об импичменте президента США Дональда Трампа в конгрессе

Об RT в ходе разговора с Хилл упомянул конгрессмен-республиканец Майк Конуэй, ранее руководивший расследованием о «вмешательстве» России в выборы президента США в 2016 году. Напомним, что официальным итогом этой работы стал вывод об отсутствии сговора Трампа с российской стороной.

Конгрессмен начал с того, что поинтересовался у Хилл, согласна ли она с утверждением, что «RT — это пропагандистская машина, работающая в Соединённых Штатах». Бывший представитель администрации Трампа ответила утвердительно, и Конуэй продолжил опрос свидетеля.

«Допустимо ли, чтобы RT использовался как орудие воздействия на политику другой страны?» — спросил конгрессмен.

Конуэй рассказал о некоторых материалах RT о добыче сланцевой нефти методом фрекинга, в которых, по его мнению, этот способ критикуется. В результате конгрессмен классифицировал данные сюжеты как «попытку повлиять на государственную политику США». «Такое допустимо? Или же американцам следует обратить на это внимание?» — спросил Конуэй.

Хилл отметила, что «американским гражданам следует обращать внимание на RT и другие новостные ресурсы, используемые для продвижения подобного рода информации».

Также экс-советник Трампа рассказала, что в 2011 году она якобы лично слышала, как Путин дал оценку добыче в США сланцевой нефти. По словам Хилл, российский лидер «чётко обозначил позицию», согласно которой технология фрекинга якобы ставит под угрозу российские интересы в сфере нефтедобычи.

«Итак, американцы смотрят RT, и вся дезинформация и пропаганда, которыми их пичкают на этом канале, явно не в интересах Америки», — заключил Конуэй.

Напомним, что процесс по вопросу об импичменте Трампа начался 24 сентября. Формальным поводом стала жалоба неизвестного доносчика. В заявлении говорилось, что Трамп якобы злоупотребил властью и попытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот дал ход расследованию в отношении сына политического оппонента Трампа — кандидата в президенты США Джо Байдена.

В тот же день глава Белого дома опубликовал стенограмму своей телефонной беседы с Зеленским.

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В рамках процедуры импичмента в закрытом режиме прошли слушания с участием ряда чиновников из Белого дома и Госдепа. Позднее началась публичная фаза, в ходе которой слушания в конгрессе начали открыто транслировать по телевидению.

«Платформа влияния»

В США телеканал RT систематически упоминают в качестве угрозы информационной политике США в самых разных её аспектах.

К примеру, в 2017 году демократ Джин Шахин выступила за ужесточение ограничений, предусмотренных в США для иностранных агентов. Выстраивая свою линию аргументов, она заявила о «неоспоримых доказательствах» влияния российских властей на редакционную политику RT.

Во время слушаний в конгрессе она продемонстрировала якобы секретную фотографию, на которой изображены Владимир Путин и главный редактор RT Маргарита Симоньян. На основании этого снимка политик сделала вывод о том, что канал курируется непосредственно из Кремля. Примечательно, что фотография была сделана на мероприятии в честь десятилетия RT и находилась в открытом доступе.

  • Демократ Джин Шахин показывает «рассекреченное» фото Маргариты Симоньян с Владимиром Путиным
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В октябре 2019 года комитет по разведке сената США выпустил очередной доклад о «вмешательстве» России в президентские выборы. Авторы документа упомянули о «платформах влияния» российской стороны, среди которых оказались RT и Sputnik.

«Наиболее успешные российские операции сочетают в себе операции по скрытому взлому и распространению информации, операции в социальных сетях, а также с использованием фейковых аккаунтов на более открытых платформах влияния, таких как государственные интернет-ресурсы, включая RT и Sputnik», — говорилось в документе.

В МИД РФ отношение к российским СМИ за рубежом назвали цензурой. Как заявил глава ведомства Сергей Лавров, журналистам из России искусственно создают сложные условия работы.

«Вокруг российских медиаресурсов во многих странах нагнетается атмосфера враждебности, недоверия», — сказал министр в ходе конференции о свободе СМИ в августе.

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