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Американцам раскрыли жуткую правду о "ковидной яме": "Ещё ни один пациент не выжил"

19 ноября 2020, 07:15  •  169 • В мире
Американская медсестра, работавшая с коронавирусными пациентами, рассказала жуткую правду о так называемой "ковидной яме" - палате, в которую попадают самые тяжёлые больные. Ещё ни один пациент из этой "ямы" живым не вышел, призналась она. Причём умерли даже те, кого можно было спасти.
Американские больницы переполнены больными с COVID-19 и не справляются с потоком пациентов. Поэтому руководство Университетского медицинского центра в Эль-Пасо - городе в Техасе, где особенно высок уровень заболеваемости коронавирусом, - изменило регламент реанимационных действий в случае с тяжёлыми пациентами.
Теперь, спасая впавшего в кому пациента, медперсонал должен выполнить не более трёх циклов сердечно-лёгочной реанимации. Если они не помогли, пациент признаётся мёртвым, и больше попыток спасти его предпринимать нельзя.
Именно из-за сокращения регламента так много больных умирает - об этом откровенно рассказала медсестра Лаванна Риверс, работавшая в госпитале. По её словам, будь реанимационные действия чуть дольше, многих удалось бы вернуть к жизни.
Она рассказала и другие ужасающие подробности - так, в больнице была особая палата для самых тяжёлых больных, так называемая "яма". "Из-за всех существующих здесь норм ещё ни один пациент не выжил", - делится страшными секретами Риверс.
По словам медика, в больницах процветает кумовство - так, к заболевшей COVID-19 жене одного из врачей отношение было совсем иное, и она, разумеется, выжила.

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