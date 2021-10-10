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Американцам пришлось пойти на уступки ради приезда Нуланд в Россию

10 октября 2021, 17:45  •  293 • Политика
Фото: Rod Lamkey - CNP/ Consolidated News Photos/ www.globallookpress.com
Слухи о прибытии заместителя госекретаря США в Москву ходили последний месяц
В понедельник, 11 октября, должен состояться визит Виктории Нуланд в Россию – политик приедет в страну, несмотря на то, что находится в российских "черных списках" невъездных граждан. Всего она пробудет в Москве три дня – до 13 октября.
О проведении переговоров активно просила американская сторона. Для того, чтобы поездка произошла им даже пришлось пойти на серьезные уступки. Об этом рассказали в МИД России.
В обмен на согласие на визит Нуланд в США исключили часть россиян из санкционного списка. Кто из российских граждан больше не подпадает под санкции США, во внешнеполитическом ведомстве не уточнили. Об этом сообщает РИА "Новости.
Как рассказала Мария Захарова "Говорит Москве", снятие ограничительной меры коснулось лишь одного человека. Кого конкретно она уточнять не стала.
По слухам, до этого в МИД РФ в обмен на визу для американки запросили разрешения на въезд на территорию США для своих дипломатов.
Предполагается, что во время визита Нуланд встретится с заместителем главы МИД Сергеем Рябковым. Эксперты полагают, что ее приезд в страну может помочь снизить градус антироссийской риторики в Вашингтоне.  

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