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Американцам предсказали печальный финал: Грядёт "перестройка"
04 июня 2021, 01:00 • 41 • Политика
Большая часть граждан США считают, что американская цивилизация рушится с невероятной скоростью, сообщает писатель Род Дреер. В комментариях предсказывают, что США ждёт "перестройка" с цензурой и сворачиванием свобод.
Большинство американцев считают, что в жизни США грядёт что-то очень мрачное и порочное, сообщает писатель Род Дреер. По его словам, многие граждане США полагают, что американская цивилизация рушится с невероятной скоростью.
Писатель отмечает, что никто из американцев не может рационально объяснить, на чём основываются эти предчувствия. Кто-то даже считает, что в деле замешаны тёмные силы. Русские читатели дали своё объяснение.
- пишет один из комментаторов.
- представляет своё объяснение происходящего другой.
- цитирует Nation News слова третьего комментатора.
Напомним, что США переживают не только экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, но и культурный. На Западе феномен называют прямо - "культурная война". Сторонами в ней выступают так называемые пробуждённые, ратующие за повсеместное насаждение нетрадиционных отношений и искоренение белых мужчин, и противостоящие им сторонники традиционных ценностей.
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