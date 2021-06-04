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Американцам предсказали печальный финал: Грядёт "перестройка"

04 июня 2021, 01:00  •  41 • Политика
Большая часть граждан США считают, что американская цивилизация рушится с невероятной скоростью, сообщает писатель Род Дреер. В комментариях предсказывают, что США ждёт "перестройка" с цензурой и сворачиванием свобод.
Большинство американцев считают, что в жизни США грядёт что-то очень мрачное и порочное, сообщает писатель Род Дреер. По его словам, многие граждане США полагают, что американская цивилизация рушится с невероятной скоростью.
Писатель отмечает, что никто из американцев не может рационально объяснить, на чём основываются эти предчувствия. Кто-то даже считает, что в деле замешаны тёмные силы. Русские читатели дали своё объяснение.
В истории подобное происходило сотни, если не тысячи раз. И США не будут исключением… Предстоит "перестройка". Только если у нас она сопровождалась наращиванием свобод и гласностью, в США будет наоборот: цензура и сворачивание свобод,
- пишет один из комментаторов.
Когда рушатся традиции и теряются моральные ориентиры, тогда пропадает смысловая нагрузка существования государства, которое было на них построено,
- представляет своё объяснение происходящего другой.
США повторяют судьбу СССР, но в данной ситуации присутствует ещё мировой кризис капитализма, который окончательно обанкротился и изжил себя,
- цитирует Nation News слова третьего комментатора.
Напомним, что США переживают не только экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, но и культурный. На Западе феномен называют прямо - "культурная война". Сторонами в ней выступают так называемые пробуждённые, ратующие за повсеместное насаждение нетрадиционных отношений и искоренение белых мужчин, и противостоящие им сторонники традиционных ценностей.

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