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Американцам посоветовали беречь голову после слов о ракетах у границ России

29 октября 2020, 23:25  •  7 • Политика
Фото: www.globallookpress.com
Власти США создают внешнего врага на фоне провала внутренней политики
Политикам США нужно позаботиться о собственных головах, которые могут разнести в ходе гражданского противостояния американцы после президентских выборов, а не объявлять о планах размещения ракет у границ России. С таким предупреждением выступил политолог и журналист Рафаэль Ордуханян.
Так он прокомментировал вчерашнее заявление советника президента США по нацбезопасности Роберта О`Брайена о намерении Вашингтона направить в будущем в Европу баллистические ракеты и разрабатываемое гиперзвуковое оружие для "сдерживания России".
Эксперт отметил, что это вполне обычная риторика американских властей, и в ближайшие четыре года она не изменится. По его словам, не стоит ждать от них ничего другого. Штатовские политики не могут решить проблемы внутри страны, посему так усиленно создают образ внешнего врага, полагает политолог.
А речи О'Брайена не имеют под собой никаких оснований, поскольку США отстали от России в сфере создания гиперзвукового оружия на 10-15 лет.
"Заявлений будет очень много, но это не изменит самого главного: русофобия и антикитайская риторика на марше. Этим будут обусловлены следующие четыре года американской так называемой внешней политики. Если они себе не разнесут голову во время гражданской войны", – сказал "ЦарьГраду" Ордуханян.
Он прогнозирует начало внутриамериканского противостояния в ближайшее время – сразу после президентских выборов, которые пройдут уже 3 ноября.
Ранее сегодня прожекты Вашингтона оценил военный обозреватель Виктор Баранец. Специалист назвал обещания О'Брайена пустыми, направленными на то, чтобы отвлечь внимание американцев накануне голосования.

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