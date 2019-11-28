"Американцам плевать на окрик из Киева — им выгода важнее". Эксперт прокомментировал реакцию Незалежной на признание Apple Крыма российским

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко до глубины души возмущен поведением одной из крупнейших американских корпораций Apple. Негодование пана министра вызвало то, что в своем приложении «Погода» янки посмели изобразить Крым как часть Российской Федерации, ( а еще в мае они внесли изменения в приложение «Карты»). Изумленный глава МИДа незалежной грубо посоветовал всемирной известной компании «не лезть в глобальную политику» (причем совет прозвучал в Твиттере министра, а пользовался он как раз продукцией «провинившейся» фирмы). Высокий чиновник еще наподдал, высказав глубоко компетентное мнение, что большая политика не является сильной стороной Apple.

Прокомментировать выволочку, устроенную выдающимся глобальным политиком, имеющим дипломы Киевского политехнического института и Украинской академии внешней торговли «КП» попросила известного политолога Алексея Бычкова.

- Разве дело руководителя внешнеполитического ведомства восточноевропейской страны указывать американской высокотехнологичной компании, что и как ей делать?

- Тут две составляющие. Первая — коммерческая. Она для тех, кто делает большой бизнес, является первостепенной. Вторая — политическая составляющая. Для таких крупных компаний как Apple, успех на рынке — прежде всего. И возможные последствия, которые могут нести те или иные «неточности». Рынок России для сбыта их продукции огромен — и несопоставим с украинским. Если бы компромисс с Москвой не был найден — рынок мог бы пошатнуться, или американцам пришлось бы по новому отформатировать приложения своих гаджетов, убирать приложения, которые не соответствуют фактическому положению дел и, соотвественно, запросам клиентов.

- Что касается второй составляющей?

- Да, политической. Для сторонников непризнания Крыма частью России подобный шаг компании, у которой штаб-квартира за океаном— это как предтеча формального признания со стороны американцев. Такой первый серьезный шаг. На Apple, теоретически, могут оказать давление — если компания как-то зависит от дотаций или иных взаимодействий со стороны американского государства. При том у нас есть прецеденты — высокотехнологичный Тайвань давно существует, но часть международного сообщества по инерции не признает его как независимое государство. Однако, в принципе, в мире все уже смирились с фактическим положением дел. То же самое ждет и Крым. Это зависит от времени. С увеличением количества лет и ситуация с признанием будет упрощаться.

- Прежде компания Google на своих картах провела границу РФ и Украины как раз по северу Крыма — где она и проходит последние пять лет, вызвав приступ мигрени в Киеве…

- Это можно назвать звеньями одной цепи.

- Почему не было такой бурной реакции в Киеве, когда недавно между Крымом и Турцией вновь стали ходить паромы?

- Потому что Анкара является партнером Киева, которому ее ругать не с руки. И потенциальным борцом против российского Крыма ( на словах — точно). Тем государством, которое никогда вслух не признает полуостров российским - ведь именно Османская империя владела этими территориями до 18 века. И крымско-татарская составляющая имеет значение — и Анкара будет придерживаться прежней позиции. Но и тут, в случае с пуском парома, для Турции приоритет — экономика . Российские туристы и сотни миллионов, миллиарды долларов, которые они привозят. Терять такой кусок бюджета турки не собираются.

- Известно, что сотни иностранных компаний, в том числе из Европы и Америки так или иначе сотрудничают с Крымом — и для них экономический выгода важнее политических деклараций?

- Это лишь подтверждает сказанное выше. На этом фоне странным выглядит то, что российских банковский сектор в массе своей не спешит заходить в Крым — а чьих же тогда интересов придерживается значительная часть наших банкиров, возникает вопрос...