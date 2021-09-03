Американцам об этом не расскажут: Зеленский публично солгал о самолётах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Стэнфордском университете публично соврал о том, что его страна якобы начала строить собственные самолёты и вертолёты, а также танки и военно-морской флот. Но американцам, которые слушали его, об этом местные СМИ не расскажут.

"Сегодня Украина строит тысячи километров дорог, сотни мостов, - вещал перед студентами и сотрудниками Стэнфордского университета президент Украины Владимир Зеленский. - Сегодня Украина вновь строит собственные самолёты, вертолёты, танки, военно-морской флот".

Его речь транслировалась офисом президента в Facebook. Однако местные СМИ не расскажут американцам того, что слова Зеленского о новых самолётах, мостах и танках с флотом - ложь.

Выступление на американскую публику и хвастовство тем, чего на Украине нет как минимум лет пять, вряд ли прибавят Зеленскому политического веса. Факты же говорят сами за себя: с 2016 года Незалежная не поставила ни одного своего самолёта. Наоборот, оказалась втянута в скандал, сорвав планы по сборке американских вертолётов UH-1 "Ирокез".