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Американцам об этом не расскажут: Зеленский публично солгал о самолётах Украины

03 сентября 2021, 07:15  •  158 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Стэнфордском университете публично соврал о том, что его страна якобы начала строить собственные самолёты и вертолёты, а также танки и военно-морской флот. Но американцам, которые слушали его, об этом местные СМИ не расскажут.
"Сегодня Украина строит тысячи километров дорог, сотни мостов, - вещал перед студентами и сотрудниками Стэнфордского университета президент Украины Владимир Зеленский. - Сегодня Украина вновь строит собственные самолёты, вертолёты, танки, военно-морской флот".
Его речь транслировалась офисом президента в Facebook. Однако местные СМИ не расскажут американцам того, что слова Зеленского о новых самолётах, мостах и танках с флотом - ложь.
Выступление на американскую публику и хвастовство тем, чего на Украине нет как минимум лет пять, вряд ли прибавят Зеленскому политического веса. Факты же говорят сами за себя: с 2016 года Незалежная не поставила ни одного своего самолёта. Наоборот, оказалась втянута в скандал, сорвав планы по сборке американских вертолётов UH-1 "Ирокез".

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