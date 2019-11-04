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«Американцам нужно быть поскромнее»: как США пытаются разработать боевых наземных роботов
04 ноября 2019, 08:39 • 48 • В мире
Национальный консорциум США в области передовых военно-транспортных технологий сообщил, что для участия в новом этапе разработки безэкипажной боевой машины отобраны три компании. Речь идёт о General Dynamics Land Systems, QinetiQ NA и Textron. Пентагон рассчитывает, что новое вооружение поступит в войска уже к 2028 году и расширит возможности пехотных и бронетанковых подразделений. Однако эксперты полагают, что американцы вряд ли добьются успеха в реализации этой программы. На данный момент перед инженерами стоит целый ряд задач, на решение которых может уйти не один год, а то и десятилетие.
Макет автономной боевой машины TL1 компании General Dynamics Twitter © @GD_LandSystems
Национальный консорциум США в области передовых военно-транспортных технологий (National Advanced Mobility Consortium, NAMC) объявил, что в новый этап конкурса на создание безэкипажной боевой машины вышли три компании: General Dynamics Land Systems, QinetiQ NA и Textron. Информация об этом размещена на сайте организации.
Речь идёт о проекте автономной боевой машины средней размерности (medium-sized Robotic Combat Vehicle, RCV-Medium project). Опрошенные RT эксперты считают, что данный вид перспективной военной техники уместно классифицировать как БМП.
NAMC — организация, которая в интересах государства занимается поддержкой новых проектов в области колёсной и гусеничной техники. В частности, консорциум курирует программу Next Generation Combat Vehicle, направленную на создание боевых машин нового поколения, включая безэкипажные образцы.
На замену танкам и БМП
В середине октября на конференции Ассоциации Вооружённых сил США AUSA-2019, которая прошла в Вашингтоне, Textron представила образец Ripsaw M5. Старший вице-президент компании Майкл Хау в интервью изданию Jane's назвал новинку предприятия «уникальной» и «агрессивной» самоходной платформой. По его словам, машина способна выполнять широкий спектр задач на театре военных действий (ТВД), вмещать в себя беспилотники и перевозить несколько малогабаритных роботов.
К достоинствам Ripsaw M5 Хау относит модульность, высокую мобильность и совместимость систем и агрегатов с другими боевыми машинами. Скорость аппарата составляет 40 миль/ч (около 64 км/ч), масса — 40 тыс. фунтов (около 18 т). Робот передвигается благодаря гибридному двигателю, который может использовать электроэнергию.
Ripsaw M5 вооружён боевым модулем Kongsberg Protector MCT-30 с 30-миллиметровой автоматической пушкой. Также на машину может быть установлен противотанковый комплекс, ПЗРК и разнообразное разведывательное оборудование. Хау утверждает, что Textron готова создать более крупную машину на базе представленного прототипа.
General Dynamics Land Systems также представила на AUSA-2019 проект боевого гусеничного робота TL1. Однако образец был выполнен в макете. Тактико-технические характеристики машины разработчик раскрывать не стал. Как предполагают СМИ, изделие вооружено тем же боевым модулем, что и детище Textron.
В марте издание Defense News со ссылкой на бригадного генерала США Дэвида Леспранса сообщило, что в 2020 финансовом году американские предприятия должны представить на суд военных первые прототипы своих боевых машин.
Помимо RCV-Medium, Вооружённые силы Соединённых Штатов должны получить облегчённые и утяжелённые версии этой БМП. Согласно условиям Пентагона, массогабаритные характеристики всех трёх роботов будут позволять перевозить их в грузовых отсеках транспортной авиации. Предполагается, что RCV-Light (лёгкий) сможет помещаться в вертолёт, RCV-Medium — в самолёт Lockheed C-130 Hercules, RCV-Heavy (тяжёлый) — в самолёт Boeing C-17 Globemaster III.
Пентагон планирует, что обнаруженные в ходе испытаний боевых машин недостатки будут окончательно устранены в 2024 году, что позволит начать поставки роботов в армию. Освоение американскими войсками наземных беспилотных боевых машин, как ожидают в Минобороны США, завершится к 2028 году.
На ТВД безэкипажные аппараты должны будут расширить боевые возможности пехотных и бронетанковых подразделений ВС США, считают в Пентагоне.
Из заявления Леспранса следует, что семейство Robotic Combat Vehicle должно стать не просто заменой БМП M2 Bradley и танка M1 Abrams, которые в настоящий момент проходят модернизацию, а «чем-то совершенно новым и инновационным». При этом он отказался отвечать на вопрос, разрабатывается ли новое вооружение как непосредственная замена двум вышеперечисленным боевым машинам.
В свою очередь, эксперты полагают, что запущенное Пентагоном обновление бронетанкового парка не принесёт ощутимых результатов, так как M2 Bradley и M1 Abrams сконструированы на устаревших к сегодняшнему дню платформах.
В беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов предположил, что модернизация M2 Bradley и M1 Abrams призвана поддержать на плаву часть американских и зарубежных оборонных компаний. Например, в тяжёлом финансовом положении находится Lima Army Tank Plant — производитель M1 Abrams. Предприятие более десяти лет не получало заказов на выпуск танков.
«На мой взгляд, американцам необходимо вкладывать средства не в модернизацию, а в создание абсолютно новых образцов. У того же M1 Abrams есть ряд критических недостатков, которые уже никакая модернизация не исправит. В частности, это прихотливая газотурбинная силовая установка и непозволительно высокая зависимость экипажа от средств электронного управления», — пояснил Суворов.
«Вопросы без ответов»
Россия тоже ведёт работу над проектами безэкипажных наземных роботов. В частности, «Уралвагонзавод» создаёт робототехнический комплекс на базе танка Т-72БЗ и прорабатывает возможность разработки безэкипажного танка Т-14 «Армата».
Сейчас самая крупная автономная боевая машина России — разведывательно-ударный комплекс «Вихрь». 15-тонное изделие разработано на базе БМП-3. Аппарат вооружён 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72, противотанковым ракетным комплексом «Корнет-М» и 7,62-миллиметровым пулемётом ПКТМ. Управление «Вихрем» осуществляет оператор, который может находиться на расстоянии до 20 км от робота.
В беседе с RT военный эксперт Алексей Хлопотов назвал перспективными научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в сфере безэкипажной гусеничной техники. По его словам, роботы позволят сократить человеческие потери на ТВД, смогут прорывать оборону противника, уничтожать танки и другие наземные цели. В то же время аналитик обратил внимание на множество проблем, которые не могут быть решены инженерами любой страны мира в обозримом будущем.
«Главное препятствие — это способ управления. Дистанционное управление осуществляется посредством радио- или лазерного канала. Передача сигналов может быть относительно легко прервана противником. Помимо этого, разрыв связи может произойти из-за естественных преград и погодных условий. Применять дистанционный способ управления в реальном бою — весьма рискованное мероприятие», — констатировал эксперт.
«Если современные наземные робототехнические комплексы оставить без управления человеком, они, скорее всего, не сориентируются на местности. Также непонятно, сможет ли компьютерный интеллект отделить своих от чужих и в принципе точно поражать цели. Насколько с морально-технической точки зрения приемлемо, что решение об открытии огня принимает машина, а не человек? Пока это вопросы остаются без ответов», — рассуждает Хлопотов.
Эксперт считает, что Пентагон поставил перед оборонной промышленностью США нереалистичные задачи. Он напомнил, что в конце 2000-х годов американцы закрыли похожую программу Future Combat System, которая предполагала разработку новых образцов бронетехники, артиллерийских комплексов и безэкипажных наземных аппаратов.
«Американцам нужно быть поскромнее с амбициозными планами в области робототехники. Тем более они не раз уже обжигались. То, что сейчас транслирует Пентагон, напоминает блеф или дезинформацию. Результат, который хотят получить военные США, не может быть достигнут и к 2030 году. Анонсированные НИОКР по Robotic Combat Vehicle — это работа лишь на отдалённую перспективу», — подытожил Хлопотов.
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