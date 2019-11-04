«Американцам нужно быть поскромнее»: как США пытаются разработать боевых наземных роботов

Национальный консорциум США в области передовых военно-транспортных технологий сообщил, что для участия в новом этапе разработки безэкипажной боевой машины отобраны три компании. Речь идёт о General Dynamics Land Systems, QinetiQ NA и Textron. Пентагон рассчитывает, что новое вооружение поступит в войска уже к 2028 году и расширит возможности пехотных и бронетанковых подразделений. Однако эксперты полагают, что американцы вряд ли добьются успеха в реализации этой программы. На данный момент перед инженерами стоит целый ряд задач, на решение которых может уйти не один год, а то и десятилетие.

Национальный консорциум США в области передовых военно-транспортных технологий (National Advanced Mobility Consortium, NAMC) объявил, что в новый этап конкурса на создание безэкипажной боевой машины вышли три компании: General Dynamics Land Systems, QinetiQ NA и Textron. Информация об этом размещена на сайте организации.

Речь идёт о проекте автономной боевой машины средней размерности (medium-sized Robotic Combat Vehicle, RCV-Medium project). Опрошенные RT эксперты считают, что данный вид перспективной военной техники уместно классифицировать как БМП.

NAMC — организация, которая в интересах государства занимается поддержкой новых проектов в области колёсной и гусеничной техники. В частности, консорциум курирует программу Next Generation Combat Vehicle, направленную на создание боевых машин нового поколения, включая безэкипажные образцы.

На замену танкам и БМП

В середине октября на конференции Ассоциации Вооружённых сил США AUSA-2019, которая прошла в Вашингтоне, Textron представила образец Ripsaw M5. Старший вице-президент компании Майкл Хау в интервью изданию Jane's назвал новинку предприятия «уникальной» и «агрессивной» самоходной платформой. По его словам, машина способна выполнять широкий спектр задач на театре военных действий (ТВД), вмещать в себя беспилотники и перевозить несколько малогабаритных роботов.

К достоинствам Ripsaw M5 Хау относит модульность, высокую мобильность и совместимость систем и агрегатов с другими боевыми машинами. Скорость аппарата составляет 40 миль/ч (около 64 км/ч), масса — 40 тыс. фунтов (около 18 т). Робот передвигается благодаря гибридному двигателю, который может использовать электроэнергию.

Ripsaw M5 вооружён боевым модулем Kongsberg Protector MCT-30 с 30-миллиметровой автоматической пушкой. Также на машину может быть установлен противотанковый комплекс, ПЗРК и разнообразное разведывательное оборудование. Хау утверждает, что Textron готова создать более крупную машину на базе представленного прототипа.

General Dynamics Land Systems также представила на AUSA-2019 проект боевого гусеничного робота TL1. Однако образец был выполнен в макете. Тактико-технические характеристики машины разработчик раскрывать не стал. Как предполагают СМИ, изделие вооружено тем же боевым модулем, что и детище Textron.

В марте издание Defense News со ссылкой на бригадного генерала США Дэвида Леспранса сообщило, что в 2020 финансовом году американские предприятия должны представить на суд военных первые прототипы своих боевых машин.

Помимо RCV-Medium, Вооружённые силы Соединённых Штатов должны получить облегчённые и утяжелённые версии этой БМП. Согласно условиям Пентагона, массогабаритные характеристики всех трёх роботов будут позволять перевозить их в грузовых отсеках транспортной авиации. Предполагается, что RCV-Light (лёгкий) сможет помещаться в вертолёт, RCV-Medium — в самолёт Lockheed C-130 Hercules, RCV-Heavy (тяжёлый) — в самолёт Boeing C-17 Globemaster III.

Пентагон планирует, что обнаруженные в ходе испытаний боевых машин недостатки будут окончательно устранены в 2024 году, что позволит начать поставки роботов в армию. Освоение американскими войсками наземных беспилотных боевых машин, как ожидают в Минобороны США, завершится к 2028 году.

Боевая машина Ripsaw M5

© Textron

На ТВД безэкипажные аппараты должны будут расширить боевые возможности пехотных и бронетанковых подразделений ВС США, считают в Пентагоне.

Из заявления Леспранса следует, что семейство Robotic Combat Vehicle должно стать не просто заменой БМП M2 Bradley и танка M1 Abrams, которые в настоящий момент проходят модернизацию, а «чем-то совершенно новым и инновационным». При этом он отказался отвечать на вопрос, разрабатывается ли новое вооружение как непосредственная замена двум вышеперечисленным боевым машинам.

В свою очередь, эксперты полагают, что запущенное Пентагоном обновление бронетанкового парка не принесёт ощутимых результатов, так как M2 Bradley и M1 Abrams сконструированы на устаревших к сегодняшнему дню платформах.

В беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов предположил, что модернизация M2 Bradley и M1 Abrams призвана поддержать на плаву часть американских и зарубежных оборонных компаний. Например, в тяжёлом финансовом положении находится Lima Army Tank Plant — производитель M1 Abrams. Предприятие более десяти лет не получало заказов на выпуск танков.

«На мой взгляд, американцам необходимо вкладывать средства не в модернизацию, а в создание абсолютно новых образцов. У того же M1 Abrams есть ряд критических недостатков, которые уже никакая модернизация не исправит. В частности, это прихотливая газотурбинная силовая установка и непозволительно высокая зависимость экипажа от средств электронного управления», — пояснил Суворов.

«Вопросы без ответов»

Россия тоже ведёт работу над проектами безэкипажных наземных роботов. В частности, «Уралвагонзавод» создаёт робототехнический комплекс на базе танка Т-72БЗ и прорабатывает возможность разработки безэкипажного танка Т-14 «Армата».

Сейчас самая крупная автономная боевая машина России — разведывательно-ударный комплекс «Вихрь». 15-тонное изделие разработано на базе БМП-3. Аппарат вооружён 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72, противотанковым ракетным комплексом «Корнет-М» и 7,62-миллиметровым пулемётом ПКТМ. Управление «Вихрем» осуществляет оператор, который может находиться на расстоянии до 20 км от робота.

В беседе с RT военный эксперт Алексей Хлопотов назвал перспективными научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в сфере безэкипажной гусеничной техники. По его словам, роботы позволят сократить человеческие потери на ТВД, смогут прорывать оборону противника, уничтожать танки и другие наземные цели. В то же время аналитик обратил внимание на множество проблем, которые не могут быть решены инженерами любой страны мира в обозримом будущем.

«Главное препятствие — это способ управления. Дистанционное управление осуществляется посредством радио- или лазерного канала. Передача сигналов может быть относительно легко прервана противником. Помимо этого, разрыв связи может произойти из-за естественных преград и погодных условий. Применять дистанционный способ управления в реальном бою — весьма рискованное мероприятие», — констатировал эксперт.

При этом, как пояснил Хлопотов, текущий уровень развития технологий искусственного интеллекта не позволяет разработать полностью независимый от человека аппарат. Несмотря на усилия учёных, революция в этой области наступит нескоро, прогнозирует эксперт.

«Если современные наземные робототехнические комплексы оставить без управления человеком, они, скорее всего, не сориентируются на местности. Также непонятно, сможет ли компьютерный интеллект отделить своих от чужих и в принципе точно поражать цели. Насколько с морально-технической точки зрения приемлемо, что решение об открытии огня принимает машина, а не человек? Пока это вопросы остаются без ответов», — рассуждает Хлопотов.

Безэкипажный робототехнический комплекс армии США

© U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Rhita Daniel

Эксперт считает, что Пентагон поставил перед оборонной промышленностью США нереалистичные задачи. Он напомнил, что в конце 2000-х годов американцы закрыли похожую программу Future Combat System, которая предполагала разработку новых образцов бронетехники, артиллерийских комплексов и безэкипажных наземных аппаратов.

«Американцам нужно быть поскромнее с амбициозными планами в области робототехники. Тем более они не раз уже обжигались. То, что сейчас транслирует Пентагон, напоминает блеф или дезинформацию. Результат, который хотят получить военные США, не может быть достигнут и к 2030 году. Анонсированные НИОКР по Robotic Combat Vehicle — это работа лишь на отдалённую перспективу», — подытожил Хлопотов.