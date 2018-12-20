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“Американцам невыгодно выступать против нацизма” - политолог объяснил притязания США на мировое лидерство
20 декабря 2018, 09:24 • 89 • В мире
Сергей Михеев заявил, что Вашингтону невыгодно выступать против нацизма, так как эти идеи плотно витают в воздухе Незалежной, а в США планируют усиливать своё влияние в этом регионе.
Глава Центра политической конъюнктуры Сергей Михеев в интервью изданию RuBaltic.Ru пролил свет на то, почему Вашингтон не поддержали резолюцию России в ГА ООН об осуждении героизации нацизма.
Эксперт считает, что американцам невыгодно выступать против этой идеологии. США ещё не отказались от идеи мирового лидерства. А в противостоянии с РФ Белый дом делает ставку на Украину, где сильны неонацистские движения.
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