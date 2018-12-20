“Американцам невыгодно выступать против нацизма” - политолог объяснил притязания США на мировое лидерство

Сергей Михеев заявил, что Вашингтону невыгодно выступать против нацизма, так как эти идеи плотно витают в воздухе Незалежной, а в США планируют усиливать своё влияние в этом регионе.

Глава Центра политической конъюнктуры Сергей Михеев в интервью изданию RuBaltic.Ru пролил свет на то, почему Вашингтон не поддержали резолюцию России в ГА ООН об осуждении героизации нацизма.



Эксперт считает, что американцам невыгодно выступать против этой идеологии. США ещё не отказались от идеи мирового лидерства. А в противостоянии с РФ Белый дом делает ставку на Украину, где сильны неонацистские движения.