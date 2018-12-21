Американской астронавтике настанет конец без России - СМИ



Он напоминает, что американские астронавты проходят важные этапы обучения в России. После закрытия программы "Спейс шаттл" Вашингтон пользуется российскими ракетами "Союз" в качестве единственного средства запуска оборудования и астронавтов NASA в космос. Адъюнкт-профессор бизнеса в Университете штата Пенсильвания, специалист по истории американо-российских отношений Кристофер Смитмиер опубликовал свою статью в издании The Hill, где утверждает, что если российская сторона откажется от помощи Штатам в сфере освоения космоса, то американской космической программе придёт конец.Он напоминает, что американские астронавты проходят важные этапы обучения в России. После закрытия программы "Спейс шаттл" Вашингтон пользуется российскими ракетами "Союз" в качестве единственного средства запуска оборудования и астронавтов NASA в космос.

C одной стороны, это дружба в космосе позволяет США сохранять свои позиции за пределами атмосферы, но затраты на это растут. Так, NASA платит $ 81 миллионов за астронавта в "Союзе". Цена выросла почти на 400 процентов за 10 лет. Скоро она, наверняка, достигнет миллиарда, сокрушается Смитмиер.

Но далее эксперт отмечает, исследование космоса жизненно важно для безопасности США. По мнению профессора, проблема заключается в том, что Штаты нападают на русских, а также на китайцев. Если США будут конкурировать с русскими и китайцами в космической гонке, то они не смогут рассчитывать на них как на перевозчиков. Это опасная игра, так как русские могут закрыть наш доступ к космическим миссиям в кратчайшие сроки, заключает Смитмиер.

У Вашингтона есть неплохая, на первый взгляд, альтернатива — финансирование частного сектора, например, SpaceX или Boeing. Но на них полагаться нельзя целиком, они пока показывают отставание от графика.

"Вот почему NASA должно продолжить создание своей системы запуска в космическое пространство", - заключает профессор, напомнив, что без России космической программе США может прийти конец.