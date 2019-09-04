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Американскому сенатору дали в Россию: Республиканец хочет встретиться с Хантсманом, покидающим свой пост

04 сентября 2019, 07:09  •  138 • Политика
В посольстве уточнили, что визы были выданы во вторник, 3 сентября. В свою очередь, пресс-секретарь сенатора заявил изданию Politico, что Майк Ли посетит Россию с 5 по 8 сентября. Республиканец хочет встретиться с Хантсманом, покидающим свой пост.
Стало известно о том, что посольство России в США оформило визы американскому сенатору Майку Ли. Также разрешительные документы были оформлены и его сопровождающей группе. Об этом журналистам сообщает пресс-служба дипмиссии.
"В соответствии с существующей процедурой посольство России в Вашингтоне оформило визы", - отмечается в сообщении.
Накануне Politico передавало, что республиканский сенатор, представляющий штат Юта, собрался отправиться в Россию, однако он не смог получить на тот момент документы. Отмечается, в российской столице у него назначена встреча с американским послом Джоном Хантсманом. Кстати, последний был в свое время главой штата Юта. Напомним, что Хантсман в скором времени покинет свой пост.
Пока подробная программа посещений и визитов сенатора Ли в России не представлена.

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