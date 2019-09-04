Американскому сенатору дали в Россию: Республиканец хочет встретиться с Хантсманом, покидающим свой пост

Стало известно о том, что посольство России в США оформило визы американскому сенатору Майку Ли. Также разрешительные документы были оформлены и его сопровождающей группе. Об этом журналистам сообщает пресс-служба дипмиссии.

"В соответствии с существующей процедурой посольство России в Вашингтоне оформило визы", - отмечается в сообщении.

Накануне Politico передавало, что республиканский сенатор, представляющий штат Юта, собрался отправиться в Россию, однако он не смог получить на тот момент документы. Отмечается, в российской столице у него назначена встреча с американским послом Джоном Хантсманом. Кстати, последний был в свое время главой штата Юта. Напомним, что Хантсман в скором времени покинет свой пост.

Пока подробная программа посещений и визитов сенатора Ли в России не представлена.