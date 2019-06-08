Американскому лётчику разрешили полёты с бородой и в тюрбане

Борода, тюрбан и длинные волосы - американские ВВС пошли на встречу требованию лётчика по имени Харпритиндер Сингх Баджва. Как сообщает AirForceTimes, он стал первым пилотом, которому дали такие послабления по внешнему виду при управлении военными самолётами.

Сам представитель ВВС относится к данному решению с воодушевлением.

"Я счастлив, что ВВС разрешили мне следовать моим религиозным убеждениям", - отметил он, добавив, что будет "вечно благодарен" за предоставленную возможность.

Отметим, что в прошлом году в ВВС разрешили носить бороду лётчику-мусульманину. Правда, командование всё же выставило свои условия по ношению бороды. Отмечается, что длину бороды ограничили пятью сантиметрами.